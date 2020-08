Politie lost waarschuwingsschoten in pand in Tilburg

De politie in Tilburg heeft bij het betreden van een pand twee waarschuwingsschoten gelost. In het pand waren veel mensen aanwezig die weigerden te luisteren naar de bevelen van de politie, zegt een woordvoerder. Daardoor ontstond een dreigende sfeer.

Na een eerste waarschuwingsschot in het pand aan de Koestraat bleef het onrustig. De aanwezigen weigerden mee te werken, waarna een tweede schot volgde. Toen werd er volgens de woordvoerder wel door aanwezigen geluisterd. Vervolgens is iedereen in het pand gefouilleerd.

Waarom de politie moest optreden, kon de woordvoerder niet zeggen. Voor zover bekend is niemand aangehouden. Iedereen heeft het pand inmiddels verlaten. Het onderzoek ter plaatse is nog gaande.