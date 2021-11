Anonieme daders online shaming vaak onbestraft, zijn moeilijk te achterhalen

Mensen die seksueel getinte beelden van anderen tegen hun wil online verspreiden, ontlopen vaak hun straf. Het gaat mis bij de opsporing, zegt de politie in het tv-programma Pointer (KRO-NCRV).

Sinds 1 januari vorig jaar is 'online shaming' verboden. Er mogen geen beelden worden verspreid als het aannemelijk is dat dat nadelig is voor degene die erop staat.

'Wij zijn niet verantwoordelijk'

Alleen al op de berichtendienst Telegram worden elke dag honderden foto's en video's geplaatst in zogeheten 'expose'-groepen met tienduizenden leden. Pointer onderzocht vier van die groepen. Er werden dagelijks 162 seksueel getinte afbeeldingen gedeeld en 102 video's van jongens en meisjes. Ook werden elke dag telefoonnummers van jongens en meisjes verspreid met als doel hen te pesten of te benaderen voor seks.

"Het is geen fraai beeld dat we daar aantroffen", zegt Justus Cooiman van Pointer. "In de groepen zitten tienduizenden leden die van alles delen. Telegram zegt dat het niet verantwoordelijk is voor de inhoud in die groepen. En de politie kan maar moeilijk contact met Telegram krijgen."

Daders vaak anoniem

Door de nieuwe wet zouden daders makkelijker aangepakt moeten kunnen worden, maar in de praktijk lukt dat vaak niet omdat daders anoniem op platforms als Telegram zitten. "Om onderzoek te doen, moeten we tijd en ruimte vrijmaken en dan moet je vervolgens kijken: kan ik in deze zaak wat bewijzen?", zegt politieman Kristian Harmelink tegen Pointer.

"Om de daders te vinden, moeten we data van platforms zoals Instagram, WhatsApp en Telegram vorderen. Die bedrijven zitten in het buitenland, dus dat is niet binnen een week gefikst. Ook collega's in Duitsland en België doen dit soort verzoeken. Daarnaast hebben platforms een bepaalde verantwoordelijkheid ten opzichte van hun gebruikers. Het is niet zo dat de informatie die wij vorderen klakkeloos wordt gegeven", zegt Harmelink.

De politieman vindt dat het tijd wordt voor een discussie over normen en waarden. "Je krijgt vertrouwelijk materiaal toegestuurd: hoe ga je daar nou mee om?"