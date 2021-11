Premier Ethiopië roept burgers op zich te bewapenen tegen rebellen Tigray

De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft zijn aanhangers opgeroepen om zelf de wapens op te nemen om zich te verdedigen tegen het Tigray People's Liberation Front (TPLF). Dat zegt hij omdat het TPLF afgelopen weekend beweerde twee belangrijke steden langs de snelweg naar de hoofdstad Addis Abeba te hebben ingenomen.

Nu het conflict, dat in de noordelijke regio Tigray ontstond, zich richting de hoofdstad beweegt, vindt de premier dat burgers zich ook moeten bewapenen. "Onze mensen moeten marcheren, met alle wapens en middelen die ze hebben", zei Abiy, "om zich te verdedigen en het TPLF af te weren en te begraven."

Aansluiting bij andere groep

Een woordvoerder van de rebellen zei dit weekend tegen persbureau AP dat ze zich mogelijk fysiek aansluiten bij een andere rebellenbeweging, Oromo Liberation Army (OLA). De Oromo zijn de grootste etnische minderheid van Ethiopië. De gevechten zouden daarmee de regio Oromia kunnen bereiken, die grenst aan de hoofdstad.

Premier Abiy behoort tot de Oromo-minderheid. Hij werd geprezen omdat hij de eerste premier uit die bevolkingsgroep is. Maar hij is bij hen in diskrediet geraakt omdat zijn regering uitgesproken leden van die minderheid in de gevangenis heeft gezet.

De gevechten in de regio Tigray zijn ongeveer een jaar geleden begonnen. Vorig jaar november brak er oorlog uit in Tigray, tussen de Ethiopische regering en de rebellen. In de maanden daarna breidde het conflict zich ook uit naar andere plaatsen in het land. De Ethiopische regering kondigde in juni een staakt-het-vuren af, maar het bleef onrustig in het land.

Duizenden mensen zijn sinds het begin van de strijd gedood en zo'n twee miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Zowel de regeringstroepen als de Tigrese rebellen worden beschuldigd van oorlogsmisdaden en beide kampen geven gemengde signalen af over de bereidheid om een vreedzame oplossing te accepteren.

Tigray was lang niet toegankelijk voor journalisten, maar correspondent Elles van Gelder mocht afgelopen zomer toch het gebied in: