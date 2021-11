Schouten en Bergsma zetten NK waar 'niks te winnen is' naar hun hand

Irene Schouten - ANP

Irene Schouten was nog gewaarschuwd, een paar weken voor start van het schaatsseizoen. "Hier is niks te winnen", zeiden haar trainers Jillert Anema en Arjan Samplonius voorafgaand aan de Daikin NK afstanden. En: "We zullen geen supertijden rijden." Dat hebben ze geweten. Schouten verliet Thialf zondagavond met drie Nederlands titels (3.000, 5.000 meter en de massastart), drie persoonlijke records en bovendien twee baanrecords. Het begin van de olympische winter was er eentje om van te dromen. 'Beste raceweekeinde ooit' Het gold ook al voor haar ploeggenoot Jorrit Bergsma. Hij pakte voor het eerst de dubbel op de vijf en de tien kilometer bij de nationale titelstrijd. Op de langste afstand noteerde de 35-jarige Fries, alles al gewonnen op 'de tien', zelfs een persoonlijk record. "We hebben hem eigenlijk nog nooit zo makkelijk zien rijden", vond analist Rintje Ritsma. En Bergsma zelf was even enthousiast. "Het is misschien wel mijn beste raceweekeinde ooit. Ik zit gewoon heel lekker in mijn vel."

Jorrit Bergsma viert zijn titel op de 10.000 meter - ANP

Hij is lang niet de enige in vorm bij Team Zaanlander, dat de laatste dagen van oktober zeven van de acht doelen behaalde. Schouten en Bergsma wonnen samen vijf van de twaalf NK-titels en bij de schaatsmarathon in Enschede ging de winst ook al naar twee rijders uit de ploeg van Anema. De massastart bij de mannen op de NK afstanden vormde de enige dissonant. "Het kwartje viel deze week onze kant op. Het verschil tussen goed en minder goed is soms klein. Maar als je in een flow zit, zit alles mee", aldus een trotse coach. Bekijk hieronder de overwinningen van Schouten en Bergsma op de langste afstanden:

Vrijdag en zaterdag imponeerden Schouten en Bergsma al, zondag deden beiden er een schepje bovenop. Ze wonnen elk hun langste afstand met een indrukwekkend aflopend schema, waarin de laatste negen (Bergsma) en zes ronden (Schouten) even snel of sneller waren dan de ronde ervoor. 'Dat ik zo goed zou zijn...' "Ik heb me nog nooit zo vroeg in het seizoen zo goed gevoeld en ik denk dat het nog beter kan", reageerde Bergsma. "Ik wist dat ik in vorm was, de zware trainingen verteerde ik goed. Maar dat ik zo goed zou zijn..." Ook Schouten werd verrast door de goede prestaties. "We hebben een heel intense trainingsperiode achter de rug. Normaal gesproken zijn we hier nog niet op ons best. Jillert vindt het begin van het seizoen nooit zo belangrijk. Maar technisch rijden we allebei goed; dat is een belangrijk teken."

Quote Het is geen verrassing dat we goede tijden rijden. Het is veel verrassender dat de rest geen goede tijden rijdt. Trainer Jillert Anema

Bergsma: "Ik denk dat we de komende maanden nog een stapje kunnen zetten. Ik heb een best intensief weekeinde gereden. Deze tien kilometer begon ik toch wel met wat vermoeidheid in de benen. Als er straks wat meer rust in komt, kan ik in het eerste deel van de race nog wat tijd winnen." 'Verrassend dat de rest dit niet rijdt' Rust inbouwen zit niet in de natuur van beide stayers. Bergsma stond zaterdagavond ook nog op het ijs in Enschede voor een marathon. En als het in het tijdschema had gepast, was Schouten er ook bij geweest. Ondanks de inspanning op zaterdagavond won Bergsma de tien kilometer, zondag rond lunchtijd, in 12.39,67. Patrick Roest gaf meer dan acht seconden toe. Schouten was op de 5.000 meter met 6.45,69 zelfs bijna twaalf tellen sneller dan nummer twee Sanne in 't Hof. "Het is geen verrassing dat we goede tijden rijden. Daar ben je de hele tijd voor aan het trainen", stelde Anema nuchter. "Het is veel verrassender dat de rest geen goede tijden rijdt. Dan steekt het opeens ontzettend af." Bekijk hieronder de reactie van Anema na de sensationele zeges van Bergsma en Schouten:

Trotse Anema: 'Er zit een goede chemie in het team' - NOS

Naast de twee rijders van Zaanlander begonnen ook Kai Verbij en Jutta Leerdam met meervoudig succes aan het olympische seizoen. Beiden wonnen de 500 en 1.000 meter. Leerdam zette de kilometer zelfs in een baanrecord naar haar hand. OKT, alles of niets Zij zullen met het meeste vertrouwen de komende anderhalve maand de wereldbekers rijden. Vier internationale weekeinden in Polen, Noorwegen, de VS en Canada vormen de opmaat naar het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Tussen Kerst en Oud & Nieuw keert de Nederlandse schaatstop terug naar Thialf voor het erop-of-eronder-toernooi voor de Winterspelen. Alleen op dat OKT zijn startbewijzen voor Peking te verdienen, wat de waarschuwing van Schoutens trainers verklaart. Op deze NK hoefde het nog niet (per se) te gebeuren.

Jutta Leerdam, nationaal kampioen op de 500 en 1.000 meter - ANP