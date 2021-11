Astros overleven vliegende start Braves en verkleinen achterstand in World Series

Atlanta Braves is er niet in geslaagd de World Series al in wedstrijd vijf te beslissen. De ploeg van de 24-jarige Curaçaoënaar Ozzie Albies had aan een thuiszege genoeg om Houston Astros definitief op de knieën te krijgen, maar ging ondanks een vliegende start met 9-5 onderuit. De Braves leiden nog wel in de best-of-seven-reeks: 3-2.

Het zag er allemaal florissant uit voor Atlanta, dat in 1995 voor het laatst de World Series op z'n naam schreef. Al in de eerste inning sloeg Adam Duvall een homerun met drie man aan boord, onder wie tweedehonkman Albies. De 4-0 achterstand dreef de gasten echter niet tot wanhoop. De achtervolging kreeg al in de tweede en derde inning gestalte met telkens twee runs.