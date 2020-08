Trail Blazers als laatste club naar play-offs NBA

Het laatste play-offticket in de NBA gaat naar Portland Trail Blazers, dat in de play-in Memphis Grizzlies klopte met 126-122.

Memphis had een overwinning nodig om een tweede duel met Portland af te dwingen, terwijl voor Portland vandaag een overwinning volstond. In de play-offs wacht voor Portland een duel met LA Lakers (de koploper in het westen).

Eindsprint

Portland bereikte de play-offs dankzij een spannende eindsprint: het was al de vierde zege op rij en even zo vaak was het verschil minder dan vijf punten. Met 31 punten was Damian Lillard wederom de topschutter van de Blazers.

"Wat wij de afgelopen twee weken gedaan hebben, is speciaal", vertelde coach Terry Stotts trots. Portland stond na het eerste kwart 12 punten voor, maar zag die voorsprong rap verdampen en boog in het laatste kwart nog een achterstand van acht punten om.

De play-offs starten vanaf 17 augustus met de zestien overgebleven clubs uit de NBA; acht uit de Eastern en acht uit de Western Conference.