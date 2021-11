Man die verkleed als de Joker 17 mensen verwondde in Tokio, wilde doodstraf

De 24-jarige man die gisteren 17 mensen verwondde bij een aanval met een mes in een trein in Tokio deed dat omdat hij "mensen wilde vermoorden en hoopte daarvoor de doodstraf te krijgen", meldt persbureau Kyodo News. De naam van de man is volgens het persbureau Kyota Hattori.

Een man van 70 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat hij in zijn borst was gestoken. De 16 andere slachtoffers, van tieners tot zestigers, liepen lichte verwondingen op. Niet alle slachtoffers zijn gestoken.

Joker

Hattori, die verkleed was als de Joker, de schurk uit de Batman-strips en -films, verklaarde tegen de politie dat hij fan is van dat personage. Na de mesaanval stichtte Hattori ook brand in een van de treinwagons. Hij gebruikte daarvoor aanstekervloeistof, zei hij tegen de politie.

Ook heeft hij volgens Kyodo News tegen de politie gezegd dat hij geïnspireerd was door de aanval op een trein in Tokio in augustus. Bij dat incident stak een man tien passagiers neer.

Passagiers vluchten gisteren de trein uit: