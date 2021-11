CBS: Sterkste stijging aantal asielaanvragen sinds 2015

Het aantal asielverzoeken is in het derde kwartaal van dit jaar opgelopen tot 8845, meer dan 2,5 keer zoveel als in het tweede kwartaal. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het is de sterkste stijging sinds de laatste maanden van 2015.

De meeste asielzoekers die van juli tot en met september een eerste asielverzoek deden kwamen uit Syrië (2550), maar het aantal verzoeken steeg het sterkst bij mensen uit Afghanistan.

In het derde kwartaal waren er 1565 Afghaanse aanvragen, meer dan zeven keer zoveel als in het tweede kwartaal. De stijging valt in dezelfde de periode dat de Taliban in Afghanistan de macht grepen en veel Afghanen het land uit zijn gevlucht.

Verder verviervoudigde het aantal asielverzoeken van mensen met een Turkse nationaliteit, in het derde kwartaal waren dat er 1540.

Het aantal nareizigers, familieleden van mensen met een verblijfstatus, steeg in het derde kwartaal met 7 procent en kwam uit op 2270. Die toename komt vrijwel volledig door mensen met een Syrische of Turkse nationaliteit. Het aantal nareizigers met de Eritrese en Jemenitische nationaliteit daalde juist.