Dilemma: 'Om de Champions League te winnen, heeft Ajax Onana nodig'

"Ik zou altijd Onana opstellen." Rafael van der Vaart is in Studio Voetbal stellig in zijn antwoord op de vraag wie er op doel moet staan bij Ajax. Met het naderende einde van de dopingschorsing van André Onana op 4 november heeft Ajax-trainer Erik ten Hag een optie erbij. Een duivels keepersdilemma .

Pierre van Hooijdonk merkt op dat Onana zonder de blessure van Maarten Stekelenburg helemaal niet meer in beeld was gekomen. "Dan hadden ze hem laten rotten op de bank", zegt Van Hooijdonk. "Dan hadden ze hem echt niet meer gebruikt. Nu blijft Pasveer eerste keeper en als er iets gebeurt, stellen ze hem op."

De fanatieke supporters van Ajax zien Onana liever niet terugkeren onder de lat. Dat lieten ze ook blijken in een verklaring. De fans voelen zich verraden, omdat hij na de steun rondom zijn dopingschorsing zijn contract niet wilde verlengen. Naar verluidt heeft Onana nu een voorcontract getekend bij Internazionale.

"De F-side wil succes voor Ajax", reageerde Ten Hag. Zeker in de ambitie om ook Europees hoge ogen te gooien, zijn volgens de trainer minimaal twee goede keepers in de groep vereist. "Dit is in het belang van Ajax."

"Het lijkt wel of supporters de baas zijn", zegt Jeroen Stekelenburg. "De afgelopen week was een dieptepunt met het opstappen van Mark Koevermans bij Feyenoord. Goed dat Ten Hag gewoon zijn eigen koers vaart."

