Regenval veroorzaakt wateroverlast op diverse plekken in Nederland

Verschillende gemeenten in Nederland hebben te maken gehad met wateroverlast door de hevige buien die gistermiddag en -avond over het land trokken. Op sommige plekken viel bijna 30 millimeter regen in korte tijd.

Onder meer in Meppel leidde dat tot wateroverlast. Daar dreigde het platte dak van een autoherstelbedrijf het te begeven doordat het regenwater niet wegstroomde maar op het dak bleef staan. De brandweer moest eraan te pas komen om het water weg te pompen. Ook enkele woningen liepen onder.

Ook in Apeldoorn en Nunspeet kwamen straten onder water te staan doordat de putten de grote hoeveelheden water niet meer aankonden. In Groningen kwam een tunnel vol water te staan en ook de A30 tussen Lunteren en Ede-Noord overstroomde.