Real Sociedad geeft zege in Baskische derby uit handen, maar is wel koploper

Alexander Isak was de matchwinner namens Real Sociedad in de Baskische derby tegen Athletic Club de Bilbao. - EPA

Real Sociedad is weer koploper in de Spaanse Primera Divisíon. In een intense en bij vlagen onvriendelijke derby in een uitverkocht Estadio Anoeta in San Sebastian dacht de club een zege op streekgenoot Athletic Club uit Bilbao binnen te hebben. In de tweede minuut van de extra tijd tastte doelman Alex Remiro echter volledig mis op een vrije trap van Iker Muniain, waardoor het tot tien spelers gereduceerde Athletic alsnog met een punt naar huis ging: 1-1. Desondanks is Real Sociedad opnieuw koploper in Spanje. Het heeft een punt meer dan Real Madrid en Sevilla, maar die speelden wel een wedstrijd minder.

De stand in La Liga na de twaalfde speelronde. - NOS

Van de meest recente Baskische derby's zal vooral de finale van de Copa del Rey veel mensen nog wel voor de geest staan. Op 3 april 2021 troffen beide ploegen elkaar in de finale van het toernooi dat een jaar eerder vanwege de coronapandemie werd afgeblazen. Het werd de finale van Mikel Oyarzabal, die met een benutte strafschop Real Sociedad de eerste prijs sinds 1987 schonk. Vier dagen later trok Athletic opnieuw aan het kortste eind in de bekerfinale - de editie 2020/21 - tegen Ronald Koemans Barcelona (4-0).

Intense sfeer op de tribunes van Anoeta bij de Baskische derby tussen Real Sociedad en Athletic Club de Bilbao. - EPA

Bij afwezigheid van de geblesseerde Oyarzabal bestond de aanval van Real Sociedad uit oud-eredivisionisten Alexander Isak (Willem II) en Alexander Sørloth (FC Groningen), maar het waren de bezoekers uit Bilbao die het eerst aanspraak maakten op een treffer. In de tweede minuut kreeg Athletic een enorme kans om op voorsprong te komen. Iñaki Williams werd gevonden met een lange bal, omspeelde doelman Alex Remiro en stormde op het lege doel af. Voordat de pijlsnelle aanvaller - die zijn eigen record nog maar eens aanscherpte door zijn 206de duel op rij te spelen - kon afdrukken, werd hem alsnog de voet dwars gezet werd door verdediger Aritz Elustondo. Isak neemt doel Athletic onder vuur Daarna kroop de thuisclub uit de schulp, al duurde het even voor de eerste grote kans te noteren viel. Na ruim een kwartier was het Isak die het doel van Athletic onder vuur nam. Unai Simon liet echter zien waarom hij momenteel de nummer een van de Spaanse ploeg is en keerde het schot overtuigend. Athletic kon niet veel meer dan verdedigen, maar was toch dicht bij de openingsgoal. Veteraan Raúl García verstuurde een fantastische dieptepass richting Williams, maar opnieuw was het Elustondo die met een ultieme tackle de openingstreffer voorkwam.

Iñaki Williams wordt achtervolgd door Artiz Elustondo. - EPA

Real Sociedad domineerde het spel, maar ook na rust waren de bezoekers het dichtst bij de 1-0. García kopte de bal in de hoek, maar doelman Remiro bracht met een geweldige reflex redding. Isak benut strafschop Even later viel de treffer aan de andere kant. Iñigo Martínez vloerde Merino met een onhandige tackle in het strafschopgebied en Isak hield het hoofd koel, al mocht de Zweed niet klagen dat doelman Simon net niet bij zijn slappe inzet door het midden kon.

Athletic Bilbao legde zich niet neer bij de achterstand en kreeg al snel een goede kopkans voor Álex Berenguer, maar Remiro stond een treffer in de weg. In de slotfase kwam Nico Williams, de jongere broer van Iñaki, nog in het veld bij Athletic, maar Real Sociedad gaf de zege niet meer uit handen. Voor Martinez eindigde de avond in een grote deceptie. De veroorzaker van de strafschop kreeg vijf minuten voor tijd ook nog zijn tweede gele kaart na een slimmigheidje van Isak. De Zweed gaf Martinez eerst een flinke duw en ging daarna naar de grond toen de hand van de Spaans international heel even zijn gezicht beroerde.

Athletic Club viert de late treffer van Iker Muniain tegen Real Sociedad. - AFP

De fans vierden feest, maar dat bleek voorbarig. In blessuretijd zorgde Muniain - met een beetje hulp van de doelman - alsnog voor de terechte 1-1. Op 9 december is Real Sociedad tegenstander van PSV in de laatste speelronde van de groepsfase in de Europa League. Geschorste Simeone uit zijn dak Eerder op zondag won Atlético Madrid de topper tegen Betis Sevilla met klinkende cijfers: 3-0. Van de laatste vier competitieduels had Atlético er maar een gewonnen (2-0 tegen Barcelona) en dus kwam de zege als geroepen voor Diego Simeone en zijn mannen. Commentaar op de leiding in de laatste wedstrijd tegen het kleine Levante (2-2) kostte coach Simeone overigens een schorsing, waardoor hij het duel met Betis vanaf de tribunes moest bekijken. Als een gekooide tijger bewoog Simeone heen en weer in de vipbox, terwijl zijn spelers op het veld de klus overtuigend klaarden. Halverwege de eerste helft opende Yannick Carrasco de score: na een knappe kapbeweging verraste de Belg doelman Claudio Bravo met een kiezelhard schot in de korte hoek.

Yannick Carrasco geniet van zijn openingstreffer tegen Betis Sevilla. - AFP