Go Ahead velt Fortuna na spectaculaire comeback en klimt naar achtste plaats

Het eerste eredivisieduel in ruim een kwart eeuw tussen Go Ahead Eagles en Fortuna Sittard is, op karakter, met 4-3 gewonnen door de Deventenaren. Go Ahead kwam terug van een 1-3 achterstand en klom door de spectaculaire zege naar de achtste plaats in de eredivisie.

Mats Seuntjens tekende uit een vlotte aanval gedecideerd voor de openingstreffer van Fortuna en Ben Rienstra schoof heel bekeken de 0-2 in de hoek. Aan de overkant kopte Osasuna-huurling Marc Cardona slordig naast en Giannis Botos juist heel stijlvol op de lat.