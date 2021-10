Hoe zat de Nederlandse coronastrategie écht in elkaar?

In verschillende buurlanden heeft men al teruggeblikt op de wijze waarop regeringen hebben gehandeld in de eerste fase van de coronacrisis. In Denemarken verscheen een dik onderzoeksrapport, in Frankrijk vindt zelfs een strafrechtelijk onderzoek plaats naar mogelijke ambtsmisdrijven van toenmalig minister van Volksgezondheid, en deze maand rondde het parlement in het Verenigd Koninkrijk de parlementaire enquête af. De Britse conclusie: het land ging te laat in lockdown, en de focus op het bereiken van groepsimmuniteit speelde daarbij een rol. Het zou tienduizenden levens hebben gekost.

In Nederland is men nog niet zo ver. Demissionair minister De Jonge zegt dat men de brandweer niet moet vragen te evalueren tijdens de brand. En volgens demissionair premier Rutte was de Nederlandse coronastrategie "gewoon exact copy-paste van wat alle andere Europese landen doen".

Een veelgehoorde redenering is dat ieder land in Noordwest-Europa te laat reageerde. En dat achteraf alles altijd natuurlijk beter kan. Men wijst dan naar het sterftecijfer: daaruit blijkt toch dat Nederland het ongeveer gemiddeld heeft gedaan?

Het RIVM, op wiens adviezen het kabinet zijn besluiten baseerde, vindt het ook nog te vroeg voor een evaluatie. Nieuwsuur sprak de afgelopen periode uitgebreid met de evenknieën van Jaap van Dissel in België, Zweden, Noorwegen en Denemarken, maar Jaap van Dissel zelf was niet bereid tot een interview. Het RIVM laat weten het nog 'te vroeg' te vinden voor een reconstructie.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) is wel met een onderzoek gestart, maar de resultaten zijn nog onbekend. De voorzitter van die raad, voormalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, waarschuwde deze zomer in NRC Handelsblad juist voor een 'harde afrekencultuur'. De krant schrijft dat Dijsselbloem de OVV in het nieuwe jaarverslag niet als onderdeel van de "tegenmacht" positioneert maar juist als "constructieve kracht", die "bijdraagt aan inzicht en verbetering."

Wanneer en hoe Nederland het eigen handelen zal evalueren is dus nog onduidelijk, maar Nieuwsuur neemt alvast een proef op de som.

Immers: het is van belang om terug te kijken, om te zien hoe de gemaakte keuzes uitpakten. En of er ook alternatieve keuzes waren - die niet achteraf, maar op dát moment bekend waren bij het kabinet, en met de kennis van tóen tot andere besluiten en consequenties hadden geleid.

Nederland is een rijk land met een sterke zorginfrastructuur. Is een positie in het midden dan lovenswaardig? Had Nederland het niet 'beter' kunnen doen dan de rest?

Dat is een lastige en meteen ook beladen vraag. Lastig, want een vergelijking tussen landen in het uiteindelijke 'resultaat' is ingewikkeld. Het ene land heeft een hogere bevolkingsdichtheid, het andere meer hoogbejaarden, en weer een ander had weinig IC-bedden beschikbaar. De vraag is ook beladen, want een 'beter' resultaat impliceert natuurlijk al snel een uitkomst met minder doden. Precieze berekeningen daarover zijn voorbehouden aan onderzoekscommissies.

De vraag die Nieuwsuur met dit onderzoek wil beantwoorden is een andere: wélke strategie volgde Nederland nou precies in de bestrijding van corona? En lagen er nog andere opties op tafel? Is het waar dat heel Europa dezelfde route volgde, of zijn er toch belangrijke nuanceverschillen te ontdekken? En stel dat Nederland een andere aanpak had gekozen, had Nederland het dan 'beter' kunnen doen - niet ten opzichte van anderen, maar: ten opzichte van zichzelf?

We onderzochten de Nederlandse strategie, en deden dat ook voor de landen waarmee Nederland zichzelf vaak vergelijkt: de landen in Noordwest-Europa. Daartoe vertaalden en bestudeerden we persconferenties en beleidsstukken, en vroegen we een groot aantal documenten op via de Nederlandse, Zweedse en Europese Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Ook onderzochten we het infectieniveau en de ziekenhuis- en IC-opnames in de verschillende landen, en zetten die af tegen de getroffen maatregelen, het aantal uitgevoerde tests en de intensiteit van het bron- en contactonderzoek. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europese Center for Disease Control (ECDC) waren voor het eerst bereid tot een interview met een Nederlands medium over de corona-aanpak. Ook interviewden we de betrokken gezondheidsadviseurs in België, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, en in Nederland zelf - behalve Jaap van Dissel dus.

De eerste golf

Terug naar de eerste golf, begin maart 2020.

Italië is dan al hard getroffen en besluit om net als China grote delen van het land in lockdown te plaatsen. In die eerste week van maart rukt het virus ook in andere Noordwest-Europese landen op. De WHO dringt aan op actie.

Maar regeringen reageren traag. Zij varen op de kennis van hun gezondheidsadviseurs. En díe twijfelen aan lockdown-maatregelen. De Noorse adviseur Frode Forland herinnert het zich nog goed: "Ik vond het interessant om te zien wat er in China gebeurde, maar ik betwijfelde of we dat soort maatregelen konden treffen in een democratische, westerse samenleving."

De Noordwest-Europese adviseurs bevelen wel een aantal basismaatregelen aan zoals thuis blijven bij klachten, en hier en daar worden grote evenementen afgezegd. Maar de algemene gedachtegang was dat het virus er nou eenmaal was. Veel mensen zouden besmet raken, en pas als een groot deel van de bevolking immuun is, zou de epidemie voorbij zijn.

Toch besluit op 11 maart één premier om tegen de adviezen van haar experts in te gaan. Mette Frederiksen in Denemarken. Zij zegt tijdens de persconferentie die avond dat ze het zogeheten 'voorzorgsprincipe' wil hanteren: niet wachten tot het uit de hand loopt, maar vroeg ingrijpen. Ze kondigt verregaande maatregelen aan: scholen sluiten, evenals culturele instellingen, en ze wil ook de grenzen op slot zetten. Binnen enkele dagen zijn de maatregelen van kracht. De aankondiging van dit soort maatregelen alleen al zet de toon in een samenleving.

De Deense adviseur Kåre Mølbak is achteraf blij dat premier Frederiksen, tegen zijn adviezen in, harder ingreep. Als Denemarken langer had gewacht, ook al waren het maar één, of twee dagen, zou dat een "veel grotere groei in de epidemie hebben betekend", zegt hij nu.

Een paar dagen afwachten kan inderdaad veel uitmaken, zo zeggen ook de ECDC en de WHO. "Het is bij een uitbraak zinvol om heel snel maatregelen te nemen in plaats van af te wachten", zegt Agoritsa Baka van het ECDC. "Hoe sneller de maatregelen werden genomen, hoe meer impact dat had op de verspreiding", aldus Maria Van Kerkhove (WHO).

Vlak na Denemarken volgen België, Frankrijk en Noorwegen met de aankondiging van verschillende sluitingen, bijvoorbeeld van scholen. Volgens het Franse OMT-lid Yazdan Yazdanpanah waren de Franse adviseurs het er die dag over eens: scholen moesten dicht. Maar in België is daar aanvankelijk nog discussie over. De Belgische experts adviseren de regering om winkels en horeca dicht te doen, maar scholen nog open te houden. Mede om zo immuniteit op te bouwen bij kinderen en hun ouders.

Marc Van Ranst, OMT-lid in België: "Dat is ook een rechtvaardig doel. Wanneer je geen kinderen in de ziekenhuizen of op de intensive care ziet kan je dat laten meehelpen om immuniteit op te bouwen." Maar omdat Frankrijk aankondigt de scholen te sluiten, besluit de Belgische regering dat toch ook maar te doen. De Belgische hoofdadviseur Steven Van Gucht zegt daarover nu: "Achteraf gezien ben ik blij dat we hard op de rem zijn gaan staan."

Tegen 13 maart hebben ook vrijwel alle Duitse deelstaten, die veel autonomie hebben, besloten hun scholen te sluiten. In veel deelstaten wordt dan ook nog intensief getest en aan contactopvolging gedaan om het virus te bestrijden.

Drie landen wachten af

Een deel van Noordwest-Europa kiest tussen 11 en 13 maart dus voor verdergaande lockdown-maatregelen, maar drie landen wachten dan nog af: Groot-Brittannië, Zweden en Nederland.

Brits OMT-lid en infectieziektenmodelleur Graham Medley weet dat nog goed. "Dat komt omdat wij cultureel gezien op elkaar lijken", zegt hij. Volgens de Zweedse gezondheidsadviseur Tegnell trekken deze drie landen vaker met elkaar op als het gaat om infectieziekten. "Ik denk dat Nederland en Zweden veel gemeen hebben, en ook veel gemeen hebben in deze pandemie."

Op de persconferentie op 12 maart krijgt premier Rutte er vragen over. "Italië, Denemarken, kiezen er wél voor om scholen te sluiten. Gaan zij dan te ver?" vraagt een journalist van RTL Nieuws. "Ieder land kiest zijn eigen maatregelen", antwoordt Rutte. Ook in Groot-Brittannië stellen journalisten dit soort vragen. Boris Johnsson zegt: "We are not, I repeat, not, closing schools now."

In maart 2020 zijn ook in deze landen de besmettingen aan het stijgen. In Nederland zijn er op 13 maart al 350 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis opgenomen en liggen er 79 patiënten op de intensive care. In Denemarken is dat aantal, ook relatief gezien, op die dag veel kleiner. En toch had Denemarken dus al twee dagen eerder ingegrepen.

De WHO waarschuwt op 13 maart opnieuw: "You must be the first mover, be fast, have no regrets", zegt WHO-topman Michael Ryan.

Maar Nederland, Zweden en Groot-Brittannië wachten nog af.

In maart 2020 erkent Van Dissel in een interview bij Nieuwsuur al dat de aanpak in Europese landen inderdaad verschilt, maar dat hij wel "heel veel overeenkomsten" ziet met het Verenigd Koninkrijk, "dat ook zo'n aanpak lijkt te kiezen". De Zweedse adviseur Tegnell zegt in die periode ook dat hij naar de Britten kijkt. "De Britten zijn de beste op dit terrein, en zij zeggen: grijp pas in op het moment van de piek, dan heeft het meer effect", vertelt hij op de Zweedse televisie.

Pas ingrijpen op de piek voor meer 'effect'. Dat zeggen de Britten inderdaad. Britse adviseurs beginnen vanaf 12 maart openlijk over 'herd immunity' te spreken. De Britse redenering is als volgt: er is nog lang geen vaccin. Je kan je land wel in lockdown zetten, maar dat houden mensen toch niet lang vol. Vroeg of laat moet je dat soort maatregelen weer opheffen, en dan zal het virus hoe dan ook weer terugkomen. En dan zit je straks in de winter: een periode waarin er doorgaans al grotere druk op de zorg staat. Dan zal corona tot alleen maar nóg meer doden leiden. Beter is om het virus dus nu, in maart, binnen te laten komen, en gezonde mensen besmet te laten raken. Zij worden dan immuun, en kunnen het virus niet nog een keer krijgen. Zij zullen uiteindelijk een beschermende muur vormen die de verspreiding stopt en zo het hele land helpt.

Een strategie die de deur niet sluit, maar opent voor het virus. Britse deskundigen erkennen dat je daarbij niet kan voorkomen dat er óók mensen besmet zullen raken die ernstig ziek worden, en in het ziekenhuis belanden. Dat zullen voornamelijk ouderen zijn, en mensen met onderliggende aandoeningen. Britse gezondheidsadviseurs willen deze groep 'kwetsbaren' het liefst 'afschermen' van de rest van de bevolking, maar hoe precies, daar bestaat geen plan voor.

Wat men in ieder geval wél wil voorkomen is dat de ziekenhuizen overvol raken. Er mogen daarom niet teveel mensen tegelijkertijd ernstig ziek worden. Lockdown-maatregelen kunnen voor dát doel gerechtvaardigd zijn. Daarmee rem je het virus wat af. Maar dat moet je natuurlijk nog niet doen als er nog maar een beperkt aantal besmettingen in je land is, is de redenering. Je moet wachten tot het moment dat de ziekenhuizen al flink vol beginnen te stromen. Dán pas grijp je in. Dan heeft het virus intussen maximaal kunnen rondrazen, is er immuniteit opgebouwd, en ben je hopelijk op tijd om met lockdown-acties te voorkomen dat de ziekenhuizen helemaal door hun hoeven zakken.

Het lijkt een logische gedachte. Maar de WHO spreekt zich in die tijd al fel uit tegen zo'n strategie. Maria Van Kerkhove, een van de drie belangrijkste deskundigen op het corona-hoofdkwartier van de WHO, zegt tegen Nieuwsuur: "Wij zeiden destijds al dat een strategie van groepsimmuniteit gevaarlijk was. Het leidt tot onnodige besmettingen en doden, wij staan daar niet achter."

Ook een 'gecontroleerde' verspreiding van het virus, met oog voor de zorgcapaciteit en kwetsbaren, bestaat niet, zegt Van Kerkhove. Als je het virus laat rondgaan zullen kwetsbare mensen besmet worden. Het afschermen van die groep kan in de praktijk niet. Bovendien zijn de langetermijngevolgen voor jonge mensen ook nog geheel onduidelijk bij dit nieuwe virus.

Ook plaatst de WHO dan al vraagtekens bij hoe lang opgebouwde immuniteit na besmetting überhaupt aanhoudt, en hoe sterk die zal zijn. Dat is in die vroege periode nog onbekend.

Wat moesten landen dan wél doen volgens de WHO? Van Kerkhove: "Ons advies was om alles te doen wat je kon om het virus te onderdrukken."

En hoe je dat precies moest doen staat uitgebreid beschreven in verschillende WHO-adviezen uit die tijd, ook al in het verslag van de WHO-missie naar China, in februari 2020. Samengevat adviseert de gezondheidsorganisatie dat corona te bestrijden is met de klassieke middelen: testen, traceren, isolatie en quarantaine. Europese landen zijn daar goed mee bekend. Het testen van mensen die mogelijk besmet zijn, het in isolatie plaatsen van deze mensen als zij inderdaad besmet zijn, het nagaan met wie zij onlangs in contact zijn geweest, en het in quarantaine plaatsen van laatstgenoemden.

Toch kiezen landen als Nederland, Zweden en Groot-Brittannië niet voor die geadviseerde route.

Nadat Britse adviseurs op 12 maart over 'herd immunity' zijn gaan spreken op televisie, ontstaat er in Groot-Brittannië discussie over deze aanpak. Experts zeggen dat zo'n strategie tot vele doden zal leiden. Meer dan 500 wetenschappers waarschuwen de Britse overheid op 14 maart in een open brief: "Groepsimmuniteit zet onnodig mensenlevens op het spel". De wetenschappers roepen de overheid op om juist onmiddellijk, stevig in te grijpen.

Een dag later, op 15 maart, zegt de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock vlug dat groepsimmuniteit niet "het doel was" van de aanpak. Een redenering die men later ook nog in Nederland zou horen. Maar nog niet op 15 maart, want dan is men kennelijk nog niet zo ver.

Hoe Nederland toch ingreep

Op 15 maart is in Nederland voor het publiek überhaupt nog onduidelijk welke strategie gevoerd wordt. Wel zien beleidsmakers die dag in dat Nederland in de problemen aan het raken is. Nederland heeft namelijk een van de krapste IC-capaciteiten in Europa, en er stromen steeds meer coronapatiënten binnen. Bovendien is uit een steekproef onder Brabants zorgpersoneel gebleken dat het virus daar al veel wijder verspreid is dan men dacht.

Op 15 maart 2020 staat op de Q&A-website van het RIVM nog dat er "voldoende IC-capaciteit" is, maar een dag later is die tekst gewijzigd. Dan staat er dat er misschien níet genoeg capaciteit is als veel mensen tegelijkertijd ziek worden.