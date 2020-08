Olympique Lyonnais bezorgt Manchester City volgende Champions League-kater

Moussa Dembélé en Karl Toko Ekambi vieren de 3-1 - Pro Shots

Olympique Lyonnais heeft voor een enorme surprise in de Champions League gezorgd door favoriet Manchester City uit het toernooi te stoten. De kwartfinale, vanwege de coronacris in één duel beslist en afgewerkt in het Estádio José Alvalade in Lissabon, werd met 3-1 gewonnen. Grote man was invaller Moussa Dembélé, die in de 75ste minuut Memphis Depay was komen aflossen. De 24-jarige Fransman had maar een kwartier nodig om de 2-1 en 3-1 voor zijn rekening te nemen en City-manager Pep Guardiola, die zijn Europese missie met de Engelse grootmacht nu al voor de derde keer op rij in de kwartfinales ziet stranden, een volgende kater te bezorgen.

Lyon-aanvoerder Memphis Depay in duel met City-verdediger Aymeric Laporte - AFP

De Fransen, met in de slotfase ook Kenny Tete in de gelederen, zetten met hun stunt Ajax nog even in de wachtkamer. Alleen als Lyon de Champions League niet wint, weten de Amsterdammers zich in het nieuwe seizoen verzekerd van een plaats in de groepsfase. Anders wacht de voorronde. Bijna droomstart Raheem Sterling, de man in vorm bij Manchester City, bezorgde zijn ploeg bijna een droomstart. Hij stoomde al in de derde minuut op links door en leek de bal panklaar te leggen voor Gabriel Jesus. Lyon-verdediger Fernando Marçal kon het passje echter nog net onderscheppen. Dat Marçal ook aanvallend het een en ander in zijn mars heeft bewees hij na een kwartier met een schuiver, die recht in de armen van doelman Ederson belandde. Zijn dieptepass halverwege de eerste helft op Karl Toko Ekambi leverde meer op. De pas 19-jarige Spanjaard Eric Garcia wist weliswaar met een sliding redding te brengen, maar de bal belandde voor de voeten van Maxwel Cornet die met een boog om de uitgekomen Ederson heen het net vond: 1-0 voor Lyon.

Maxwel Cornet viert zijn treffer in het lege Estádio José Alvalade in Lissabon - AFP

Daarmee wierp de Ivoriaan zich andermaal op als plaaggeest voor City: vorig seizoen troffen beide ploegen elkaar in de groepsfase van de Champions League en in die twee confrontaties (2-1 winst Lyon en 2-2) scoorde Cornet maar liefst driemaal. Vuisten Lopes Voor City bleef het zoeken naar openingen bij de nummer zeven van Frankrijk. Verder dan twee pogingen van afstand van Kevin De Bruyne waartegen Anthony Lopes zijn vuisten zette, kwam de vice-kampioen van Engeland niet. De doelman had ook goed het oog in een schuiver van Rodi. Prachtig was in de extra tijd van het eerste bedrijf de pass met buitenkant rechts waarmee De Bruyne voor het Franse doel langs Sterling wist te bereiken. Maar ook bij de inzet van de Engelse international lag Lopes weer dwars.

Manchester City-manager Pep Guardiola zint op een list - AFP

Manchester City-manager Guardiola liet in de rust wissels nog achterwege, maar haalde na tien minuten in de tweede helft aanvoerder Fernandinho toch naar de kant. Met vleugelaanvaller Riyad Mahrez kwam er een offensiever ingestelde ploeg binnen de lijnen te staan. De Bruyne mocht na een klein uur aanleggen bij een vrije trap, maar Lopes kon het schot eenvoudig onschadelijk maken. De herkansing vijf minuten later vloog over de kruising, zoals kort na rust de verder onzichtbare Lyon-captain Depay ook al geen succes had met een vrije trap. Toch De Bruyne Toch kwam de goal van De Bruyne er. In de 69ste minuut kapte de diep gestuurde Sterling zich bij de achterlijn knap vrij. Hij legde terug op de Belg, die beheerst de bal de hoek injoeg: 1-1. City hield de druk op de ketel en had luttele minuten na de gelijkmaker bijna opnieuw succes. Gabriel Jesus schoot hard in, maar Lopes redde in de korte hoek. Een volley in vrije positie, op aangeven van Sterling, mislukte.

Moussa Dembélé (midden) bezorgt Lyon een plaats bij de laatste vier - AFP