Zij zaten in een overvol Ter Apel: 'Was een grote puinhoop'

Chaotisch, veel mensen op elkaar, smerige badkamers: zo herinnert Khaled Al Shareef zijn twee dagen in Ter Apel tijdens de vluchtelingencrisis. Hij had destijds wel een slaapplek, maar de situatie in het centrum was volgens hem "een grote puinhoop".

Inmiddels is de situatie in het azc "minder slecht" volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Eind deze week waren er nog altijd zo'n 50 asielzoekers te veel per overnachting.

Sinds augustus kampt het Groningse asielzoekerscentrum met een tekort aan bedden, waardoor een deel van de mensen op de vloer moet slapen. Halverwege oktober verbleven er ruim 450 mensen meer dan dat er bedden of voorzieningen voor waren. "Dit kun je vluchtelingen maar ook het personeel niet aandoen", blikt burgemeester Jaap Velema in het Dagblad van het Noorden terug op zijn bezoek aan het centrum.

Belal Alrefai (33) en zijn destijds zwangere vrouw brachten ruim een jaar door in verschillende asielzoekerscentra, ook in Ter Apel, en noodopvanglocaties. Maar het Syrische echtpaar had toen altijd een bed of stretcher om op te slapen. "Ik denk dat de situatie nu nog moeilijker is."

De druk op het azc in Ter Apel is deze week verlicht, maar alsnog zit het aanmeldcentrum voor asielzoekers overvol. Slapen op stoelen, of op de grond : de verhalen komen hard aan bij statushouders die er tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 zaten. "Tegen mensen die aankomen zeg ik: wees heel geduldig, want wordt erg zwaar."

"Toen ik het nieuws over de drukte daar hoorde dacht ik: het is weer hetzelfde verhaal, maar dan zes jaar later. Ik zit niet in een positie om te oordelen over Nederland: ik ben dankbaar voor de gastvrijheid. Maar het is jammer dat er geen blijvende oplossing is gevonden", verwijst de Syriër naar de recente capaciteitsproblemen.

Volgens Alrefai had niemand de huidige situatie vooraf kunnen verwachten. En hoe zwaar zijn jaar in het asielsysteem voor hem ook was "het is helemaal niets vergeleken met de situatie op de grens tussen Syrië en Turkije".

VluchtelingenWerk en burgemeester Velema stellen dat de overheid wel degelijk beter voorbereid had moeten zijn op een nieuwe toestroom van vluchtelingen. "Nu laat men Ter Apel ermee zitten", zei de burgemeester tegen Nieuwsuur.

Woningnood

Hoewel ook nu het systeem is overbelast, is het aantal migranten dat asiel aanvraagt nog niet zo hoog als tijdens de piek in 2015. Het grote knelpunt zit bij de groep van ruim 11.0000 statushouders die wachten op een sociale huurwoning, pareerde staatssecretaris Broekers-Knol deze week kritiek dat het kabinet niet goed voorbereid is.