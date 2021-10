Ramselaar schiet FC Utrecht met hattrick naar derde plaats in eredivisie

FC Utrecht heeft in een kletsnat, maar enerverend duel der subtoppers met 5-1 gewonnen van Willem II. De ploeg van trainer René Hake stijgt door die zege naar de derde plaats in de eredivisie op slechts drie punten van koploper Ajax. Grote man bij de Utrechters was Bart Ramselaar, die tekende voor de eerste Utrechtse hattrick sinds februari 2015. Door de zege komt Utrecht op 23 punten uit elf wedstrijden. Dat is de beste start van de Utrechters sinds het seizoen 1983/84.

Bekijk hier de samenvatting van FC Utrecht - Willem II - NOS

Nummer drie FC Utrecht imponeerde dit seizoen al met zeges op Ajax (0-1) en Feyenoord (3-1), al ging het twee weken geleden opeens hard onderuit tegen AZ (5-1). Bij Willem II (zesde) zit de laatste weken juist wat zand in de motor. Sinds de 2-1 zege op PSV op 25 september wisten de Tilburgers niet meer te winnen in de eredivisie en tot overmaat van ramp moest trainer Fred Grim donderdag ook nog een 3-0 nederlaag slikken in het KNVB-bekertoernooi tegen zijn oude club RKC Waalwijk. Toch verstopte Willem II zich allerminst en omdat ook FC Utrecht met volle overgave aan het duel begon, kreeg het publiek in de stromende regen waar voor zijn geld.

Ongrijpbare Ramselaar Dat was vooral te danken aan Bart Ramselaar, die binnen tien minuten 1-0 maakte. Moussa Sylla gaf de voorzet, Othmane Boussaid zette de Willem II-verdediging op het verkeerde been met een slim overstapje en zo kon Tasos Douvikas de bal op een presenteerblaadje leggen voor Ramselaar. Willem II kreeg in die openingsfase geen enkele grip op de Amersfoortse middenvelder, die telkens tussen de linies opdook. Vijf minuten na zijn treffer kreeg Ramselaar weer een grote kans, maar nu had doelman Timon Wellenreuther een antwoord. Ook Willem II viel hartstochtelijk aan, al resulteerde dat niet direct in grote kansen. Een schot van Max Svensson leek verraderlijk op het natte veld, maar kon doelman Maarten Paes niet echt in verlegenheid brengen. FC Utrecht was in de omschakeling een stuk venijniger. Via Quinten Timber en Sylla kwam de bal opnieuw bij Ramselaar, die de bal onhoudbaar in de korte hoek plaatste: 2-0.

Kwasi Wriedt heeft haast na zijn aansluitingstreffer tegen FC Utrecht. - ANP

De stemming op de tribunes in de Galgenwaard was ondanks de regen opperbest, maar dat veranderde toen Kwasi Wriedt tien minuten voor tijd opeens gevonden werd in de diepte en koeltjes afrondde: 2-1.

Schrikmoment Van der Hoorn De eerste kans van de tweede helft was ook voor de Tilburgers, maar Dries Saddiki kwam een teennagel te kort om een vrije trap van Svensson in het doel te glijden. Kort daarna hield iedereen even de adem in toen Mike van der Hoorn en Wriedt met de hoofden tegen elkaar knalden. De Utrecht-verdediger werd geraakt op de slaap en werd op het veld uitgebreid onderzocht, maar kon gelukkig op eigen kracht het veld verlaten.

Willem Janssen en de medische staf van FC Utrecht bekommeren zich om Mike van der Hoorn. - ANP

Terwijl de sluizen echt open gingen boven Utrecht, kwam Willem II bijna op gelijke hoogte. Derrick Köhn baande zich een weg langs een aantal Utrechters en mikte de bal vallend op de paal. Daar zal de Duitser vanavond mogelijk nog eens aan terugdenken, want vlak na die kans gooide opnieuw Ramselaar de wedstrijd in het slot. Dit keer had de middenvelder wel het nodige geluk, want zijn schot vloog via het been van Saddiki in de korte hoek. Daarmee was Ramselaar de eerste Utrechter met een hattrick achter zijn naam sinds Sébastien Haller op 15 februari 2015 tegen FC Dordrecht (6-1).

