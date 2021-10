Opnieuw ophokplicht: 'Je ziet de kippen bij bosjes neervallen'

Pluimveehouders in heel Nederland houden hun hart vast, nu er op verschillende plaatsen vogelgriep is geconstateerd. "Het heeft grote impact. Vooral als een bedrijf geruimd wordt, is dat heel emotioneel", zegt pluimveehouder Hans Hazenberg. "Voor veel mensen is het einde bedrijf."

Sinds afgelopen dinsdag geldt een ophokplicht voor pluimvee, nadat op een biologisch bedrijf in Zeewolde het H5N1-type werd aangetroffen, vermoedelijk afkomstig uit poep van wilde vogels. Het bedrijf is geruimd, net als een bedrijf in Barneveld en een besmet vleeskuikenbedrijf in Grootschermer, vlak bij Alkmaar. Ook is er melding gemaakt van meerdere dode en besmette wilde vogels in Noord-Nederland en Duitsland.

Pluimveehouder Janko Postma weet nog goed hoe het in 2018 ging, toen hij te maken kreeg met een vogelgriepuitbraak. "Je zag de kippen bij bosjes neervallen, het gaat heel snel. Je loopt door de stallen om de doden eruit te halen, en als je klaar bent kun je opnieuw een rondje lopen. Dan weet je al hoe laat het is."

Nadat laboratoria hadden bevestigd dat het inderdaad om vogelgriep ging, werd zijn bedrijf in Oldekerk (Groningen) geruimd. "Het licht gaat uit, zodat er rust in de stal is. Ze blazen er CO2 in, dan vallen de dieren heel rustig in slaap. Het zal al met al zo'n 20 minuten duren en dan zijn ze dood. Dan ga je naar binnen en zie je 12.000 kippen die daar dood liggen. Dat vond ik heel akelig, dat doet je wel wat. Daar boer je niet voor, om de kippen zo naar hun eind te brengen."