Martens overklast met Barcelona concurrent Real Sociedad met 8-1

Waar de mannen van FC Barcelona van de ene in de andere teleurstelling vallen, staat er geen maat op de vrouwen van de Catalaanse club. Barça Femení heeft de Spaanse topper met nummer twee Real Sociedad zondag met klinkende cijfers gewonnen in het Estadi Johan Cruyff : 8-1.

Lieke Martens scoorde twee keer. De Oranje-international kon in de 62ste minuut de 4-1 vogelvrij maken en schoot de 7-1 in de 87ste minuut fraai over doelvrouw Adriana Nanclares.

Barcelona boekte de achtste zege in acht wedstrijden en vergrootte de voorsprong op Real Sociedad tot zes punten. Het doelsaldo is ook indrukwekkend: 51 voor en 2 tegen. Nummer drie Atlético Madrid, dat zondag met Merel van Dongen in de basis met 3-0 won van Villarreal, heeft zeven punten achterstand.

Oppermachtig

Afgelopen seizoen was Barcelona ook al oppermachtig in de Primera División Femenina, met 33 zeges, één nederlaag en een voorsprong van 25 punten op nummer twee Real Madrid. De Catalaanse vrouwen wonnen ook de Champions League. Daarin hebben Martens en co dit seizoen in de groepsfase ook twee van de twee duels gewonnen.