Nieuwe premier Japan behoudt meerderheid in parlement

Ondanks een verlies van zetels heeft premier Kishida van Japan zijn meerderheid in het parlement behouden. Zijn Liberaal-Democratische Partij (LDP) vult met zeker 247 zetels in zijn eentje al meer dan de helft van het Lagerhuis (465 zetels) en coalitiegenoot Komeito behaalde er ook nog eens 27.

De partij leed bij de verkiezingen van vandaag wel enkele pijnlijke nederlagen. Zo verloor LDP-voorzitter Amari de zetel van zijn district. Hij zal nog wel in het Lagerhuis kunnen plaatsnemen, omdat een deel van de zetels per kieslijst wordt verdeeld. Toch legt hij zijn voorzittersfunctie neer, meldt omroep NHK.

Van nog zo'n veertig zetels is de uitslag niet bekend. Wel is duidelijk dat Kishida's coalitieblok minder zetels haalt dan de 305 van de vorige verkiezingen. Desalniettemin sprak de premier in een reactie van een mandaat van de kiezer, omdat zijn coalitie de meerderheid behoudt.

Kishida (64) is nog geen maand in functie en had de verkiezingen uitgeschreven om de positie van zijn partij veilig te stellen. De LDP ligt onder vuur vanwege de aanpak van de coronacrisis en het laten doorgaan van de Olympische Spelen afgelopen zomer. Dat was ook de reden voor het opstappen van Kishida's impopulaire voorganger, Yoshihide Suga.