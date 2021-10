Van Gerwen overtuigend naar halve finales in Amsterdam, Zonneveld klaar

π—ͺ𝗛𝗔𝗧 𝗔 π—Ÿπ—˜π—š!



It looks like Rafael van der Vaart enjoyed that one! Van Gerwen produces a stunning 12-dart hold with King sat on 81!



He leads 8-4 in a race to 10... pic.twitter.com/YMf99JIC39