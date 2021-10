Intensivisten ziekenhuizen slaan alarm en pleiten voor maatregelen

IC-afdeling - ANP

De vraag om IC-capaciteit zal komende weken te groot worden, waardoor de kwaliteit van de zorg in gevaar komt. Dat zeggen de afdelingshoofden van de intensive care-afdelingen van de acht academische ziekenhuizen tegen Nieuwsuur. Ze pleiten daarom voor maatregelen vanuit de politiek om de besmettingscijfers terug te dringen. Het RIVM meldde eerder vandaag 8219 nieuwe positieve tests, 243 meer dan gisteren. Dat is het hoogste aantal sinds de Dansen met Janssen-piek van 19 juli. Momenteel liggen er 1122 mensen in het ziekenhuis, waarvan 220 op de IC. Daarnaast liggen er nog 538 mensen op de IC met niet-covidklachten. "Als afdelingshoofden van de universitaire intensive care-afdelingen voor volwassenen hebben we met alle zorgprofessionals samen al ruim anderhalf jaar het uiterste gedaan om iedereen die dat nodig had de juiste IC-zorg te geven", zeggen de afdelingen in een gezamenlijke verklaring. "We zoeken nu de media omdat het water aan de lippen staat."

Quote Het risico op grotere problemen neemt toe. Het is gevaarlijk voor de patiënt. Peter van der Voort, hoofdintensivist UMCG

De acht ziekenhuizen vrezen in het geval van overbezetting niet meer de juiste IC-zorg te kunnen bieden. "Het beoogde aantal IC bedden van 1350 achten wij niet haalbaar", zegt Peter van der Voort, intensivist bij het UMCG, namens de ziekenhuizen. "Met de verwachte 700 covid-patiënten op de IC zijn er daarnaast te weinig IC-bedden over voor niet-covid zorg." Dat laatste baart Van der Voort zorgen. "Nu al vinden afschalingen plaats. Dat betekent dat geplande operaties niet doorgaan en coronabehandelingen wel. Je moet dan denken aan patiënten met een hartoperatie, maar ook patiënten met kanker, en patiënten die door een ongeval IC-behandeling nodig hebben. Daarmee lopen we een risico op complicaties en uitzaaiingen." Een ander probleem is het tekort aan personeel. "Dan moeten we het aantal bedden per verpleegkundige verhogen, van één a twee naar drie a vier. Dat leidt onherroepelijk tot kwaliteitsverlies. Het risico op grotere problemen neemt toe. Het is gevaarlijk voor de patiënt." Het opleiden van nieuw IC-personeel is volgens Van der Voort in volle gang, maar gaat simpelweg niet snel genoeg. "Zeker, dat doen we. Wij hebben de capaciteit van onze opleiding verhoogd. Maar de opleiding tot IC-verpleegkundige duurt anderhalf jaar, de eersten moeten daar nog vanaf komen. Per saldo hebben we nu dus minder verpleegkundigen."

Maatregelen burger en politiek De ziekenhuizen stellen maatregelen voor om het aantal besmettingen terug te dringen, zoals het verhogen van de vaccinatiegraad en het aanscherpen van mondkapjes, afstand houden en hygiëne. Ook pleiten ze voor een boosterprik voor mensen die al gevaccineerd zijn. "Bijvoorbeeld vanaf veertig jaar, uiteindelijk gaat de Gezondheidsraad daar over." Tot slot zou er moeten worden gekeken naar beperkende maatregelen voor alle plekken waar niet-gevaccineerden elkaar ontmoeten. "Dat kunnen kerken op de Biblebelt zijn, maar ook winkels, horeca, concerten en bioscopen." De ziekenhuizen doen een oproep aan zowel de politiek als de burger. "We roepen iedere Nederlander op om te doen wat in zijn/haar positie mogelijk is om het aantal besmettingen sterk te verminderen. Dat geldt voor het kabinet en de Tweede Kamer maar ook voor alle burgers zelf." Van der Voort zit vanavond bij Nieuwsuur om de verklaring toe te lichten. Om 21:30 op NPO 2.