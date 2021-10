NEC pijnigt FC Groningen in lege Goffert (3-0); gejuich buiten stadion

Leeuwenburgh, die zich voor de 1-0 onderscheidde met talloze reddingen, moest tien minuten in de tweede helft voor de tweede keer capituleren toen Groningen stond te slapen bij een ingooi. Leeuwenburgh pareerde de inzet van Jonathan Okita, maar was kansloos op de rebound van Tavsan.

In een leeg Goffertstadion heeft NEC een 3-0 zege geboekt op FC Groningen, dat in de onderste regionen van de eredivisie blijft bivakkeren. Ali Akman, Elayis Tavsan en Jonathan Okita scoorden voor de Nijmegenaren.

De treffer viel juist in een fase dat Groningen eindelijk een teken van leven gaf. El Hankouri kon op aangeven van Tomas Suslov zijn fout echter niet goedmaken en gleed de bal naast.

Drie wissels

Na de 2-0 van Tavsan probeerde Groningen-trainer Danny Buijs het tij nog te keren met drie wissels tegelijk, maar zijn ploeg stelde hevig teleur. En dat terwijl vorige week nog vertrouwen werd getankt met een overwinning op AZ.

Een incident, zo bleek in Nijmegen. NEC kwam niet in de problemen. Okita zorgde in blessuretijd nog voor een passend slotakkoord. De gepromoveerde ploeg won dit seizoen al voor de vijfde keer en staat stevig in het linkerrijtje.