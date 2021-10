Correa bezorgt Inter met twee doelpunten verdiende zege op Udinese

Internazionale heeft in de Serie A een dikverdiende overwinning geboekt op Udinese. Joaquin Correa was als maker van beide treffers de grote man in de 2-0 zege.

Internazionale, met Stefan de Vrij op de bank, had de wedstrijd volledig in handen. Het duurde echter lang totdat de thuisploeg het doel wist te vinden. Na een uur viel de bevrijdende 1-0. De opstomende Correa werd niet aangepakt door de achteruit lopende Bram Nuytinck en schoot hard raak.

Ook na het openingsdoelpunt kreeg Inter kans op kans. Alleen Correa maakte nog een goal, op aangeven van de verder ongelukkig spelende Denzel Dumfries.

Volgende week gaat Inter, dat nu de derde plaats bezet in de Serie A, op bezoek bij rivaal AC Milan.