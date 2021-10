Motocrosser Herlings is leiding in WK-stand kwijt na GP van Garda

De strijd om de wereldtitel blijft, met nog twee grands prix te gaan, ongemeen spannend. Febvre gaat nu aan de leiding met 614 punten, gevolgd door Tim Gajser met 613 punten. Herlings is naar de derde plaats gezakt en staat nu op 611 punten.

Motocrosser Jeffrey Herlings heeft de leiding in de WK-stand moeten afstaan aan Romain Febvre. De Nederlander ging in de Grand Prix van Garda meerdere keren onderuit en zag zijn naaste belager in beide manches voor hem eindigen.

Achter Seewer werd Febvre namelijk tweede. Herlings lag lang op de zesde plaats, maar had flinke een inhaalrace in petto. Hij passeerde onder anderen regerend wereldkampioen Tim Gajser en landgenoot Glenn Coldenhoff en rukte op naar de derde plaats.

Na de eerste manche op het circuit van Pietramurata, die werd gedomineerd door de Zwitser Jeremy Seewer, was Herlings de leiding in het klassement al kwijt.

Er staan nog twee GP's op het programma voor de motocrossers, allemaal op Italiaanse bodem: zondag 7 november en woensdag 10 november in Mantova. Ook die races zijn live te volgen op NOS.nl en in de NOS-app.

De achterstand van de Fransman op Herlings in de WK-stand bedroeg voorafgaand aan de GP van Garda slechts één punt, waardoor Febvre aan zijn tweede plaats genoeg had om de Nederlander te passeren in het klassement.

Valpartijen in tweede manche

Om de leiding te heroveren, moest Herlings in de tweede manche in elk geval voor Febvre eindigen. Beiden kenden geen sterke start, maar Herlings wist een aantal coureurs in te halen en lag al snel tweede achter Seewer.

Herlings leek op weg om Febvre achter zich te houden, totdat hij onderuitging en veel terrein prijs moest geven. Na een tweede valpartij was Febvre definitief uit zicht.