Ruim 50 stadionverboden uitgedeeld na rellen NEC-Vitesse

Ruim vijftig mensen hebben een stadionverbod gekregen na de rellen van twee weken geleden bij de wedstrijd NEC-Vitesse. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls in het televisieprogramma Buitenhof. Het aantal stadionverboden gaat volgens hem nog oplopen. "Still counting", zo drukte Bruls het uit.

Na de wedstrijd op 17 oktober braken rellen uit, waarbij volgens de politie agenten werden bekogeld met stenen en complete boomstronken. Meerdere agenten en politiepaarden raakten gewond, 23 mensen werden opgepakt.

Ook verslaggevers van Omroep Gelderland werden na afloop van het duel belaagd. De omroep heeft besloten geen verslag meer te doen rondom voetbalwedstrijden.

Levenslang stadionverbod

Het bestuur van NEC en Bruls noemden de gebeurtenissen "een schande voor de stad". De burgemeester bepleitte onder meer dat relschoppers die de politie aanvielen een levenslang stadion- en omgevingsverbod krijgen.

Volgens Bruls heeft de politie dankzij camerabeelden inmiddels nog tientallen mensen in beeld die betrokken zouden zijn geweest bij de rellen. De politie heeft eerder al aangegeven de beelden te delen met de vraag wie erop te zien is. Het is nog niet bekend of en wanneer dit gebeurt.

Vanwege de ongeregeldheden heeft Bruls NEC verzocht een plan te maken "om de sfeer en veiligheid rondom wedstrijden te verbeteren". Bruls wil dat dat plan voor 1 december af is, meldt Omroep Gelderland.

Bijeenkomst vanwege supportersgeweld

Dit weekend waren er opnieuw incidenten bij voetbalwedstrijden. Zo werd de wedstrijd Excelsior-FC Eindhoven gisteren korte tijd stilgelegd en werd vrijdag de Limburgse derby tussen MVV Maastricht en Roda JC Kerkrade gestaakt vanwege ongeregeldheden.

Vanwege het supportersgeweld komt de zogenoemde Regiegroep Voetbal en Veiligheid, waarin de KNVB, burgemeesters, politie en justitie zitten, morgen bij elkaar. Ook gaat demissionair justitieminister Grapperhaus in gesprek met de KNVB over de incidenten.