Imponerende Schouten wint in baanrecord weer NK-goud op 5.000 meter

Irene Schouten heeft op indrukwekkende wijze haar titel op de 5.000 meter geprolongeerd. Bij de Daikin NK afstanden in Heerenveen was Schouten, die zaterdag ook al indruk maakte met een baanrecord op de 3.000 meter, weer een klasse apart. Ze won opnieuw in een baanrecord (6.45,69) en bleef slechts een halve seconde boven het nationale record.

Schouten rijdt in sensationele tijd naar tweede NK-goud in Heerenveen - NOS

Schouten verraste vorig jaar door voor het eerst nationaal kampioene te worden op de 3.000 én 5.000 meter. Ze blonk de afgelopen jaren vooral uit op de marathons en op de massastart, maar werd ook wereldkampioene op de vijf kilometer en pakte de bronzen WK-medaille op de 3.000 meter. "Dit is heel mooi", zei een dolblije Schouten na afloop. "Vooral het publiek heb ik erg gemist, ze hebben mij er doorheen geschreeuwd in die laatste rondjes. Dat publiek zweept je echt op, het is erg fijn om weer met publiek te schaatsen." In 't Hof verrast met zilver Sanne in 't Hof zette als eerste schaatsster een tijd onder de zeven minuten neer in Heerenveen. Ze klokte 6.57,63, een dik persoonlijk record en veroverde uiteindelijk verrassend de zilveren medaille. "Ik weet niet wat me overkomt", vertelde ze na afloop. "Ik ben echt sprakeloos."

Sanne in 't Hof juicht na haar uitstekende rit op de 5.000 meter - ANP

In 't Hof had na afloop geen idee waar die snelle tijd vandaan kwam. "Ik heb deze zomer wel anders getraind en ik heb goed leren luisteren naar mijn lichaam. Dat het nu lukt, ik ben zo blij. Blijkbaar heb ik de juiste knoppen gevonden." Schouten reed na In 't Hof, in de voorlaatste rit tegen Melissa Wijfje en ging in Thialf opnieuw op jacht naar een baanrecord. "Ik wilde de eerste rondes kijken hoe het ging en als het makkelijk zou gaan, wilde ik wel voor dat baanrecord gaan vandaag", aldus Schouten. "Ik ben erg blij met weer een baanrecord." Druk weekend Dat record (6.47,47 van Esmee Visser uit 2019) werd verpulverd door Schouten, die een uitstekend weekend had in Heerenveen. Ze hoopte zaterdagavond, net als ploeggenoot Jorrit Bergsma, in Enschede nog de marathon te schaatsen, maar zij redde het niet meer vanwege de late finish van de drie kilometer. Later rijdt ze ook nog de massastart bij de NK afstanden. Carlijn Achtereekte reed tegen olympisch kampioene Esmee Visser in de laatste rit. Achtereekte, derde op de drie kilometer en vorig jaar ook derde op de 5.000 meter, moest met 7.00,50 opnieuw genoegen nemen met de bronzen medaille. Visser eindigde met 7.05,19 als zevende in Thialf. Antoinette de Jong, die vrijdag voor het eerst Nederlands kampioene werd op de 1.500 meter, meldde zich af voor de slotafstand. Zij rijdt later nog wel de 1.000 meter in Heerenveen.

Startbewijzen Het olympische schaatsseizoen begon dit weekend met de NK afstanden, waar naast nationale titels ook startbewijzen voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden (Polen, Noorwegen, Verenigde Staten en Canada) waren te verdienen. De Nederlandse schaatsbond heeft de geplaatste schaatsers gevraagd om minimaal drie van de vier wedstrijden te rijden. De KNSB benadrukte dat het van belang is voor het aantal deelnemers dat Nederland mag afvaardigen naar de Olympische Spelen in Peking. Tijdens de Spelen mag Nederland met maximaal negen mannen en negen vrouwen meedoen aan het schaatstoernooi, maar dat aantal moet worden veiliggesteld door een hoge positie in het wereldbekerklassement.