Chemiefabriek 3M in beroep tegen besluit over beperken productie

Chemiebedrijf 3M in het Belgische Zwijndrecht heeft bij de Belgische Raad van State beroep aangetekend tegen het besluit van de Vlaamse omgevingsdienst om alle productieprocessen stop te zetten waarbij pfas vrijkomt.

Het bedrijf moest vrijdag de productie beperken omdat het volgens de Belgische autoriteiten niet kon aantonen dat het geen schadelijke stoffen meer zou uitstoten. 3M is het niet eens met die beslissing en vindt dat het wel voldoende informatie verstrekt over zijn activiteiten. Daarbij is het bedrijf naar eigen zeggen nog altijd bereid om met de bevoegde autoriteiten samen te werken.

"De maatregelen zouden verhinderen om onze wereldwijde klanten uit belangrijke sectoren te dienen, en dit zonder duidelijke voordelen voor de volksgezondheid of het milieu", schrijft 3M in een verklaring.

Schadelijke stoffen

Deze week bleek dat bij 90 procent van 800 omwonenden van de fabriek te hoge pfos-waarden (een stof die tot de pfas-familie behoort) in het bloed zitten. De Belgische autoriteiten zien de opgelegde maatregelen als de enige manier om er zeker van te zijn dat de omwonenden niet worden blootgesteld aan nog meer schadelijke stoffen.

Eerder stemde 3M ook in met het verlagen van de lozingsnormen, al ging dat ook niet van harte, schrijft Omroep Zeeland. Het bedrijf zegt ook ingestemd te hebben veranderingen door te voeren, om zo de uitstoot te verminderen. "Deze veranderingen kunnen echter slechts worden doorgevoerd met een redelijke overgangsperiode, binnen een wettelijk kader, en in overleg, zodat de gekozen technologie aan onze gezamenlijke doelstellingen kan voldoen", stelt het bedrijf.