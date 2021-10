Jonge veldrijdsters maken indruk in Overijse: Hongaarse Vas wint, Pieterse tweede

Bij de mannen ging de wereldbekerzege voor de derde keer dit seizoen naar de Belgische klassementsleider Eli Iserbyt. Hij reed in de laatste ronde weg bij zijn landgenoten Michael Vanthourenhout en Toon Aerts en kwam solo over de streep.

Veldrijdster Kata Blanka Vas heeft in Overijse haar eerste wereldbekerzege geboekt. De pas 20-jarige Hongaarse had op de finish vijftien seconden voorsprong op de 19-jarige Puck Pieterse uit Amersfoort. Daarmee werd Vas de eerste niet-Nederlandse winnares van een wereldbekerwedstrijd dit seizoen.

Op het natte, modderige en technische parcours had klassementsleidster Denise Betsema de beste start bij de vrouwen. Nadat ze in de tweede ronde onderuit was geglibberd, sloten Vas en Pieterse aan. De jonkies losten Betsema, waarna Vas in de voorlaatste ronde ook Pieterse wist af te schudden.

"Of ik nu de beste ben? Dat denk ik niet", reageerde Vas na haar zege in de 'moeder aller crossen', zoals de Druivencross in Overijse ook wel genoemd wordt. "Maar ik ben wel heel blij met mijn overwinning", zei de jonge Hongaarse, die rijdt voor de Nederlandse ploeg SD Worx.

Brand nieuwe leider in wereldbeker

Wereldkampioene Lucinda Brand had de slag gemist, maar wist nog wel aan te sluiten bij Betsema. Brand won de sprint om de derde plaats van haar concurrente en nam daarmee de leiding in het wereldbekerklassement over. Beide Nederlandse veldrijdsters hebben na vijf crossen 147 punten, Pieterse staat derde met 112 punten.

Vas klom dankzij haar overwinning naar de vierde plek met 105 punten. De Hongaarse eindigde vorig seizoen als vijfde in het wereldbekerklassement. Dit seizoen werd ze in het WB-drieluik in Amerika twee keer zesde en een keer derde.