Winnend Feyenoord aan kop in eredivisie vrouwen na nederlaag PEC Zwolle

Feyenoord is de nieuwe koploper in de eredivisie voor vrouwen. Na de 2-1 zege in de Rotterdamse derby tegen Excelsior, dat kort voor tijd een strafschop miste, heeft de debutant één punt meer dan een kwartet achtervolgers waarvan PEC Zwolle dit weekeinde als enige puntenverlies leed.

De Zwolse vrouwen, die overigens één wedstrijd meer gespeeld hebben dan de andere ploegen bovenin, gingen op eigen veld met 3-1 onderuit tegen Ajax. PSV slaagde er tegen VV Alkmaar pas in de slotfase in de volle buit in Eindhoven te houden.

Ajax wint bij eredivisiesurprise PEC Zwolle

Ajax had op bezoek bij PEC al snel een voorsprong te pakken. Na lukraak uitverdedigen aan Zwolse zijde kwam de bal terecht bij Victoria Pelova die zich met een simpele voetbeweging met rechts vrijspeelde en vervolgens met links de hoek vond. Daarna was het lang voorzichtigheid troef bij beide ploegen. Marjolijn van den Bighelaar dacht de gasten nog wel op 0-2 te zetten, maar ze had bij de steekpass van Pelova nipt buitenspel gestaan.

Naarmate de eerste helft vorderde begon PEC, dat eerder deze competitie van FC Twente en Feyenoord had gewonnen en verrassend lang bovenin meedraait in de eredivisie, meer en meer van zich af te bijten. Dat ondervond kort voor rust Lisa Doorn aan den lijve, toen Marushka van Olst haar de bal ontfutselde, Ajax-doelvrouw Regina van Eijk omspeelde en de 1-1 binnenschoof.