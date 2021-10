Pak slaag voor afgezakt Rotterdam, hockeysters Oranje-Rood juichen te vroeg

De hockeyers van Rotterdam hebben een pijnlijke nederlaag geleden in de hoofdklasse. In eigen huis gingen ze met liefst 7-0 onderuit tegen Pinoké. Koploper Bloemendaal wist in een spannend duel, dat tijdelijk gestaakt werd vanwege hevige regenval, Amsterdam met 4-2 te verslaan. Rotterdam, dat vorig seizoen nog als derde eindigde, is bezig aan een teleurstellend seizoen. De ploeg van coach Albert-Kees Manenschijn staat na tien speelronden op de negende plaats. Bekijk in de carrousel de uitslagen van speelronde 10 en de stand in de hoofdklasse mannen:

In de thuiswedstrijd tegen Pinoké had Rotterdam niks in te brengen en tegen het einde van de wedstrijd liep de score flink op. Alexander Hendrickx nam drie treffers voor zijn rekening, Dennis Warmerdam scoorde twee keer, Niklas Wellen en Marlon de Boer namen de overige doelpunten voor hun rekening. Regen hindert Bloemendaal - Amsterdam Koploper Bloemendaal kreeg in de tiende speelronde Amsterdam op bezoek. De bezoekers uit Amsterdam kwamen vroeg op voorsprong via Luke Dommershuijzen, maar Bloemendaal deed al snel wat terug met Tim Swaen. Niet lang daarna maakte Bloemendaal de 2-1, maar ook de thuisploeg kon de voorsprong niet lang vasthouden. Met een 2-2 stand op het scorebord en nog drie minuten op de klok, zochten de spelers de kleedkamers op. Het veld was onbespeelbaar geworden door de hevige regenval in Bloemendaal.

Na een korte pauze kon de wedstrijd hervat worden op een ander veld. In het restant van het duel wist alleen Bloemendaal nog te scoren. Swaen voltooide zijn hattrick door nog twee strafcorners te verzilveren en daarmee was de winst veilig. Opnieuw geen zege hockeysters Oranje-Rood De hockeysters van Oranje-Rood waren al aan het juichen in Rotterdam na het laatste fluitsignaal. Ze dachten na achttien wedstrijden zonder overwinning eindelijk een zege te hebben geboekt in de hoofdklasse. Toch ging het Eindhovense feest niet door. Na overleg tussen de scheidsrechters werd besloten tegenstander Victoria een strafcorner te geven. Die werd benut door Dominique de Vries, waardoor het duel tussen Victoria en Oranje-Rood alsnog in 2-2 eindigde. De formatie van kersvers coach Rob Haantjes bezet na tien speelronden nog altijd de laatste plaats. Bekijk in de carrousel de uitslagen van speelronde 10 en de stand in de hoofdklasse vrouwen:

Den Bosch, dat na tien speelronden ruim aan de leiding gaat in de hoofdklasse, had in eigen huis grote moeite met degradatiekandidaat Klein Zwitserland. Tot zondag won Den Bosch alle thuiswedstrijden tegen Klein Zwitserland in de hoofdklasse, maar met een 1-1 gelijkspel kwam aan die zegereeks een einde. Lotte van Dongen zorgde voor de gelijkmaker, nadat Frédérique Matla Den Bosch op voorsprong had gezet. Voor Matla was het haar 200ste doelpunt (136 in dienst van Den Bosch en 64 voor het Nederlands elftal). In onderstaande video legt Matla uit hoe je een perfecte backhand slaat:

Frederique Matla legt uit hoe je de perfecte backhand slaat - NOS