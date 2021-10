Hockeysters Oranje-Rood juichen, maar zien Victoria na eindsignaal nog gelijk maken

Bekijk in de carrousel de uitslagen van speelronde 10 en de stand in de hoofdklasse vrouwen:

De hockeysters van Oranje-Rood waren al aan het juichen in Rotterdam na het laatste fluitsignaal. Ze dachten na achttien wedstrijden zonder overwinning, eindelijk weer een zege te hebben geboekt in de hoofdklasse.

Den Bosch, dat na tien speelronden ruim aan de leiding gaat in de hoofdklasse, had in eigen huis grote moeite met degradatiekandidaat Klein Zwitserland. Tot zondag won Den Bosch alle thuiswedstrijden tegen Klein Zwitserland in de hoofdklasse, maar met een 1-1 gelijkspel kwam aan die zegereeks een einde.

Lotte van Dongen zorgde voor de gelijkmaker, nadat Frédérique Matla Den Bosch op voorsprong had gezet. Voor Matla was het haar 200ste doelpunt (136 in dienst van Den Bosch en 64 voor het Nederlands elftal).

In onderstaande video legt Matla uit hoe je een perfecte backhand slaat: