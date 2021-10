Feyenoord voorkomt in blessuretijd puntenverlies tegen buurman Sparta

Feyenoord heeft een roerige periode afgesloten met een 1-0 zege bij buurman Sparta Rotterdam. De ploeg van Arne Slot had een overwicht op het kunstgras op Het Kasteel, maar scoren leek een te grote opgave in de stadsderby. In blessuretijd maakte invaller Cyriel Dessers dan toch de winnende treffer.

Het abrupte vertrek van algemeen directeur Mark Koevermans, wegens bedreigingen aan zijn adres, en zorgelijke jaarcijfers, 17 miljoen euro verlies, wierpen een sluier over de week. Met een overwinning op Sparta hoopte Feyenoord de aandacht weer even naar het sportieve vlak te verleggen.

De eerste helft in Spangen kwam maar moeizaam op gang. Beide ploegen grossierden in fouten en wisten geen noemenswaardige kansen te creëren, zagen ook aanwezige prominenten als Leo Beenhakker, Jorien van den Herik en Bert van Marwijk.