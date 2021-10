Bergsma toont uitstekende vorm met zevende Nederlandse titel op 10.000 meter

Jorrit Bergsma is voor de zevende keer in zijn carrière Nederlands kampioen geworden op de 10.000 meter. Bij de Daikin NK afstanden in Heerenveen won de 35-jarige schaatser, die vrijdag tijdens de eerste dag in Heerenveen al een sensationele 5.000 meter reed, de langste afstand in prachtige tijd: 12.39,67.

Bergsma, die al zes keer Nederlands kampioen werd op deze afstand en de afgelopen vier edities het goud won, werd vorig jaar gediskwalificeerd vanwege een hinderlijke wissel. Hij won nog nooit eerder de 5.000 en de 10.000 meter in één NK-weekend en bleef nu slechts twee seconden boven zijn persoonlijk record (12.37,72).

Weer zilver voor Roest

Titelverdediger Marwin Talsma en Bergsma, die zaterdagavond nog een marathonwedstrijd reed in Enschede, gingen in een rechtstreeks duel op jacht naar een tijd onder de 13 minuten. Talsma, goed voor brons op de 5.000 meter, kon de snelle Bergsma niet bijhouden en finishte op gepaste afstand van de winnaar op 12.50,91. Dat was een persoonlijk record voor Talsma, die met zijn tijd als derde eindigde.

Ploeggenoten Marcel Bosker en Patrick Roest, die zilver pakte achter Bergsma op de vijf kilometer, reden in de laatste rit. Roest reed een degelijke rit, noteerde 12.48,05 en moest voor het vierde jaar op rij genoegen nemen met de zilveren medaille. Bosker werd met 13.04,26 vierde.