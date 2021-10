Bergsma en Verbij tonen uitstekende vorm met twee gouden NK-medailles

Jorrit Bergsma en Kai Verbij hebben voor het eerst in hun carrière twee gouden medailles gewonnen tijdens de Daikin NK afstanden. In Heerenveen won Verbij de 500 en 1.000 meter en Bergsma was de beste op de langste afstanden.

Bergsma werd voor de zevende keer in zijn carrière Nederlands kampioen geworden op de 10.000 meter. In Heerenveen won de 35-jarige schaatser, die vrijdag tijdens de eerste dag in Heerenveen al een sensationele 5.000 meter reed, de langste afstand in prachtige tijd: 12.39,67.