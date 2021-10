4178 kilo coke onderschept in Rotterdam, grootste vangst van afgelopen jaren

In de Rotterdamse haven heeft de douane gisteravond 4178 kilo cocaïne onderschept. Het gaat om de grootste vangst van de afgelopen jaren. De drugs hebben een straatwaarde van ongeveer 313 miljoen euro, schrijft het Openbaar Ministerie.

De lading zat in twee containers verstopt in zakken met soja. De containers kwam uit Paraguay en werden in Uruguay op een ander schip geladen. De soja was bestemd voor Portugal. Volgens het OM zijn alle drugs inmiddels vernietigd.

Vorige maand werd er ook al een grote hoeveelheid coke in Rotterdam gevonden. Dat ging om 4022 kilo in een container uit Suriname, die gevuld was met hout. Dat was al een "uitzonderlijk grote vondst", zei een OM-woordvoerder toen. De grootste lading drugs in Rotterdam tot nu toe, 4600 kilo cocaïne, werd in 2005 ontdekt.