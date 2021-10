'Regeringsleger Myanmar steekt stad in rebellenregio in brand'

In de stad Thantlang in het noordwesten van Myanmar zijn ruim 160 gebouwen verwoest door brandstichting. Onder meer twee kerken en een kantoor van de hulporganisatie Save the Children gingen in vlammen op. Volgens lokale media en activisten zit het regeringsleger achter de brandstichting.

Op luchtfoto's van afgelopen vrijdag die vandaag via persbureaus naar buiten zijn gebracht, zijn op meerdere plekken in de stad grote rookpluimen te zien. Volgens een lokale mensenrechtenorganisatie nemen de branden inmiddels in heftigheid af.

Lokale media schrijven dat de brandstichting volgde op het doodschieten van een Myanmarese militair door de rebellenbeweging CDF. De doelen die in brand werden gestoken zouden willekeurig zijn gekozen.