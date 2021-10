Schulting baalt van WB-zilver door andere aanpak, maar is 'blij met het proces'

"De 1.000 meter was een beetje een rollercoaster", keek Suzanne Schulting terug op de strijd op 'haar' afstand bij de wereldbeker in Nagoya. De regerend olympisch kampioen moest genoegen nemen met zilver achter de Amerikaanse Kristen Santos in een eindstrijd die a-typisch verliep voor de Groningse veelvraat en haar na tien gewonnen internationale finales op rij nu eens niet de hoofdprijs bracht.

Dat voelde even als een teleurstelling, maar was ook het gevolg van een aangepaste strategie. Schulting is gewend zich al snel in de race aan kop te nestelen en vervolgens haar tegenstandsters de hielen te tonen. Aan inhaalmanoeuvres komt ze daardoor maar mondjesmaat toe. In samenspraak met bondscoach Jeroen Otter had ze daarom in Japan voor een andere aanpak gekozen.

Gestrester

"In semi-finale zou ik meer van achteren gaan rijden. Dat was spannend. Tot zes ronden voor het einde zat ik nog heel ontspannen, maar in de laatste drie ronden merkte dat het toch wel wat gestrester werd in mijn hoofd." Na een duw van Jekaterina Jefremenkova kwam Schulting ten val, maar ze werd alsnog aan het finaleveld toegevoegd.