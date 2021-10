Griekenland haalt door Turkije geweigerd schip met migranten binnen

Op het Griekse eiland Kos zijn zo'n 400 migranten aangekomen, die door de Griekse kustwacht zijn opgepikt nadat het vrachtschip waarop zij zaten afgelopen vrijdag in de problemen kwam. De Turkse kustwacht weigerde volgens de Grieken het schip in nood te helpen, en negeerde daarmee een verzoek vanuit Athene en de internationale afspraken die daarover zijn gemaakt.

Het schip, met aan boord voornamelijk jonge Afghanen, voer onder Turkse vlag en zette volgens de Griekse kustwacht vanuit een Turkse haven koers richting Italië. Dat gebeurde "duidelijk met medeweten van de Turkse kustwacht", aldus de Griekse minister voor Maritieme Zaken. De boot kreeg motorpech en dreef stuurloos rond in de internationale wateren tussen Griekenland en Turkije.

Griekenland vroeg de Turkse kustwacht om de boot terug te brengen naar Turkije, maar dat verzoek werd geweigerd. Daarop heeft de Griekse kustwacht gisteren het vaartuig naar een haven op het eiland Kos gesleept.

Mensensmokkel

Zes opvarenden worden verdacht van betrokkenheid bij mensensmokkel en zijn door de politie meegenomen voor verhoor. De overige passagiers zijn in quarantaine geplaatst en worden getest op het coronavirus.

De EU en Turkije hebben 5,5 jaar geleden afgesproken dat Turkije migranten terugneemt die vanaf Turks grondgebied illegaal naar de EU oversteken en niet voor asiel in aanmerking komen. Turkije, dat al 3 miljoen migranten binnen zijn grenzen heeft, is steeds ontevredener over deze afspraak, en zet geregeld de grens open om politieke druk te zetten op de EU.

Veel EU-landen vrezen een grote toestroom van asielzoekers uit Afghanistan, nu de Taliban daar de macht heeft overgenomen.