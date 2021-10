Klimaatzorgen in China: 'Smog zie je vanuit slaapkamerraam, CO2 niet'

Een laag smog boven Peking, januari 2020 - AFP

Echt schoon is het nog niet aan de oevers van de Gele Rivier, maar de zwartste smogdagen behoren tot het verleden. Nu maken de inwoners van de regio kennis met de eerste gevolgen van klimaatverandering, in de vorm van extreem weer. "Kijk, blauwe luchten, witte wolken", wijst een autobestuurder omhoog, gevraagd naar de grootste veranderingen in de regio. Met zijn besmeurde auto staat hij in de rij voor een van de wasstraten nabij het dorpje Wangjialing. Het dorp huist een van de grootste mijngebieden in de provincie Shanxi, in het noorden van China. "De provinciale wegen worden regelmatig schoon gesproeid, maar op de kleinere wegen komt het stof nog steeds omhoog", lacht de man.

President Xi Jinping zal niet aanwezig zijn op de klimaattop die vandaag begint in Glasgow; hij heeft vanwege de coronapandemie al bijna twee jaar geen voet buiten China gezet. Wel stuurt het land vermoedelijk een andere hoge vertegenwoordiger. Belangrijk, want China is wereldwijd de grootste uitstoter van broeikasgassen.

Bijna 15 jaar geleden bracht ik hier enkele maanden door op het platteland, ik was student. Luchtvervuiling was toen nog geen thema. Zwart-gele luchten, waar de zon soms maar moeilijk doorheen kwam, waren een gegeven. Dat hoorde nu eenmaal bij de mijnindustrie, was de gedachte. Met de ontginning van kolen kwam werkgelegenheid, onder meer ook bij staal- en cementfabrieken die naar de regio trokken. Over gezondheidsrisico's werd nog nauwelijks gesproken. Magen vullen en geld verdienen had topprioriteit. Als je halverwege de dag je gezicht schoonveegde met een zakdoek, sloeg die zwart uit. Geest uit de fles Dat veranderde in de jaren daarna, met de in 2015 verschenen documentaire Under the Dome als kantelpunt. Daarin vertelt documentairemaakster Chai Jing over een tumor bij haar ongeboren dochter en legt het verband met luchtvervuiling. Toen de docu door de bezorgde autoriteiten in Peking werd gecensureerd hadden vele tientallen miljoenen Chinezen het verhaal al gezien. De geest was uit de fles. Voor de overheid waren de zorgen onder de bevolking een belangrijke reden om meer haast te maken met het terugdringen van smog. Vervuilende, niet zelden onveilige mijnen in de regio werden dichtgegooid of ondergebracht bij grotere, veelal staatsgeleide kolenbedrijven.

Quote Klimaatverandering? Geen idee. Mevrouw Wang (70), inwoner Wangjialing