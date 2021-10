Ten Hag verzoekt supporters bij kwestie Pasveer-Onana in belang van Ajax te denken

Het is een duivels dilemma voor Ajax-trainer Erik ten Hag. Veteraan Remko Pasveer staat als een dijk te keepen, maar vanaf deze week heeft hij ook weer de beschikking over de van een dopingschorsing teruggekeerde André Onana. Dus wie moet er op doel?

Om het nog wat gecompliceerder te maken, is Onana persona non grata bij de fanatieke supporters. De - normaal gesproken - eerste keus weigerde zijn contract te verlengen in Amsterdam. En dat wordt hem niet in dank afgenomen. "De acties die jij hebt uitgehaald, hebben ervoor gezorgd dat je onze steun volledig kwijt bent", klinkt het in een verklaring van de fans. "Een speler die zoveel mooie momenten heeft meegemaakt bij Ajax en zo is gesteund door de club en de supporters kan ons toch niet verraden? Het tegendeel is echter waar."

"De F-side wil succes voor Ajax", is Ten Hag duidelijk over het terughalen van Onana bij de A-selectie. Zeker in de ambitie om ook Europees hoge ogen te gooien, zijn volgens hem minimaal twee goede keepers in de groep vereist. "Dit is in het belang van Ajax." Door het geblesseerd wegvallen van Maarten Stekelenburg is het volgens de oefenmeester simpelweg de meest voor de hand liggende oplossing. Er wacht nog een lang en zwaar seizoen, waarin de Amsterdammers op drie fronten nog actief zijn om de prijzen. Aan de bijna 38-jarige Pasveer werd aanvankelijk getwijfeld, maar in de laatste negen duels hield hij liefst acht keer zijn doel schoon.

André Onana - ANP

Pasveer lijkt precies op tijd in vorm, nu Onana vanaf het volgende duel speelgerechtigd is. Maar dat zou het voor hem natuurlijk ook des te teleurstellender maken als Onana nu van de ene op de andere dag zijn plek weer overneemt. "Als ik heel eerlijk ben, heb ik geen tijd om over de situatie na te denken", zegt Pasveer. De van Vitesse overgekomen keeper beschouwt Onana nu niet ineens als een soort vijand. De twee zien elkaar al een kleine twee maanden op de club en de onderlinge contacten zijn volgens Pasveer altijd goed geweest.

"De samenwerking ging prima. We hebben het heel vaak over keeperssituaties, ook uit het verleden dat we tegen elkaar gespeeld hebben. Ik vind hem een goede gozer, het is leuk zo." Pasveer begrijpt Ten Hag wel. "Hij heeft me heel netjes ingelicht dat dit ging gebeuren. Met het wegvallen van Maarten is dat vanuit de club heel erg logisch. Ik moet het zo goed mogelijk doen, dan is de keuze aan de trainer." En die lijkt voor Pasveer te kiezen, de enige die zich tijdens de remise bij Heracles onttrok aan de malaise. Ten Hag: "Als Remko dit doorzet, blijft hij nummer één." Bekijk hieronder de samenvatting van Heracles-Ajax: