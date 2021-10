'Nederlanders zwaargewond bij jeepsafari in Portugal, Franse vrouw overleden'

Bij een ongeluk tijdens een jeepsafari in de Portugese Algarve zijn drie Nederlanders gewond geraakt, van wie twee ernstig, schrijven Portugese media. Een Franse vrouw van ongeveer 30 jaar oud kwam bij het ongeluk om het leven. De jeep kwam door nog onbekende oorzaak in een ravijn terecht, in de buurt van de plaats Alte.

In totaal zijn zeven inzittenden gewond geraakt, van wie vijf zwaargewond. Portugese media melden dat het gaat om een Nederlandse vrouw van 46 jaar, een tienjarig Nederlands kind, een Duits meisje en een Franse jongen, beiden 15 jaar, en een Franse man van 41.

De twee lichtgewonden zijn een Nederlandse man en de Portugese bestuurder van de jeep.

Het ongeluk vond vrijdagmiddag in een moeilijk bereikbaar gebied plaats, aldus de Portugese media. De slachtoffers moesten te voet uit het gebied worden gehaald. Bij de operatie waren 59 hulpverleners en een helikopter betrokken.