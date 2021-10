Twijfelende Krol spreekt zichzelf op tijd toe: 'En nu klaar met dat geouwehoer'

Thomas Krol viert zijn NK-titel op de 1.500 meter - ANP

Ook in een klein zuchtje kan veel opluchting verstopt zitten. De Nederlandse vlag hangt over zijn schouders en het publiek in Thialf juicht hem toe als Thomas Krol even uitblaast na de 1.500 meter. Poeh, zie je hem denken. Dat is toch maar mooi gelukt. De wereldkampioen die de Nederlandse titel pakt, zo bijzonder lijkt het niet. Maar voor Krol is het dat nu even wel. "Ik kan niet zeggen dat ik er met heel veel zelfvertrouwen stond. Ik was kneiter onzeker." 'Mentaal hoogstandje' Krol sloot vorig seizoen nog af met een "mentaal hoogstandje wat betreft veerkracht". Wereldkampioen op de 1.500 meter, een dag na zijn diskwalificatie op de kilometer. "Je kunt alles bij elkaar schelden, maar ik moest de volgende dag weer rijden. Als topfavoriet zelfs. Dat het zo goed heeft uitgepakt, was een belangrijke opsteker. Ik wist: onder heel hoge druk kan ik het ook", zei Krol begin oktober tijdens de seizoenspresentatie van Jumbo-Visma.

Februari 2021: Thomas Krol wordt gediskwalificeerd op de 1.000 meter - ANP

Dat vertrouwen verdween tot zijn eigen verbazing en frustratie in de laatste voorbereidingsweken voor de NK. Krol raakte chagrijnig van fietstrainingen waar hij niet zo imponeerde als een jaar geleden, was niet fit op het trainingskamp in Inzell en reed daardoor een week geleden een "klotetijd" in een trainingswedstrijd. "Ik zat wel een beetje met mezelf in de knoei. Dat is lastig te begrijpen als je alle titels op zak hebt. Maar als het niet helemaal honderd procent gaat, haal je meteen alle doemscenario's erbij. Zeker in een olympisch seizoen."

Quote Kappen met zeuren, ik ben gewoon hartstikke sterk. Thomas Krol tegen zichzelf

"Het is een mentaal spelletje dat in je hoofd speelt. Ben ik nou echt minder? Verpest ik het voor de derde keer op rij richting de Spelen?" "Op een gegeven moment moet je tegen je hoofd zeggen: en nu is het klaar met het geouwehoer. Ik heb gewoon keihard getraind. Kappen met zeuren, ik ben gewoon hartstikke sterk." Bekijk hier de samenvatting van de 1.500 meter op de Daikin NK afstanden:

Weer goud voor Krol na snelle 1.500 meter op NK afstanden - NOS

Die moeizame aanloop verklaart de zucht van opluchting. Bij de man die het zilver kreeg omgehangen, Kjeld Nuis, was een evengrote glimlach te zien. "Ik ben heel blij dat ik na een rommelig jaar met een dramatische aanloop nu zo begin." Door een corona-besmetting kwam Nuis' seizoen met horten en stoten op gang. Hij meldde zich een jaar geleden nog af voor de 1.500 meter bij de seizoensopening, op de 1.000 meter werd het knap brons. "We begonnen toen eigenlijk aan een mission impossible, want pas in de week van de NK kon ik weer trainen. Gerard (van Velde, trainer van Nuis, red.) zei toen: 'Ik kan wel een schema maken met wat je moet doen, maar ik weet niet eens wat je kan'."

Kjeld Nuis - ANP

Hoe anders is het nu? "Krol pakt de winst door netjes te blijven schaatsen terwijl ik met mijn reet omhoog kom en begin te hakkelen. Dat is slordig, maar ik laat de vorm zien waar ik naar op zoek was. Hier ben ik trots op", zegt de olympisch kampioen opgetogen. Om en om de beste van de wereld Krol en Nuis stuwen elkaar op de middellange afstanden naar grote hoogte. Om en om pakten ze in de laatste vier seizoenen de hoofdprijs op de 1.500 meter: Nuis de olympische titel in 2018 en WK-goud in 2020. Krol werd in 2019 en 2021 wereldkampioen. "We kunnen het beste uit elkaar halen", zegt Krol. Nuis, die meer dan Krol zichtbaar geniet van de tweestrijd: "Ik hoop dat we dat nog lang nummer één en twee blijven en het elkaar in de wereldbekers moeilijk kunnen maken. Daar groeien we van."

Februari 2021: Nuis (l) feliciteert Krol met de wereldtitel op de 1.500 meter - ANP

Dat lijkt nodig ook, want het niveau was bijzonder hoog, net als bij de vrouwen een dag eerder. Met de tijd waarmee Tijmen Snel een jaar geleden nog vierde werd, zou hij nu slechts dertiende zijn geworden. Met name de jonge generatie zette grote stappen: persoonlijke records sneuvelden soms met meerdere seconden. "Het is onze eigen schuld", zegt Nuis, die wijst op de baanrecords die hij, Pavel Koelizjnikov en Kai Verbij in de afgelopen jaren reden op de 1.000 en 1.500 meter. "Junioren zien dat het kan. Als iemand iets voor het eerst doet, volgen anderen in de jaren erna." "Maar dat houdt ons ook scherp. Als Krol en ik het even laten lopen, worden we vierde of vijfde." Op de slotdag van de NK afstanden rijden Krol en Nuis ook de 1.000 meter. Bekijk hieronder het programma: