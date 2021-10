Wekdienst 31/10: Begin klimaattop Glasgow • Woonprotest in Nijmegen

Wekdienst 31/10 - EPA

Goedemorgen! De klimaattop gaat van start in Glasgow, wereldleiders praten daar over aanscherping van de maatregelen tegen klimaatverandering. En opnieuw een woonprotest, ditmaal in Nijmegen. Vanochtend droog met af en toe wat zon. In de loop van de middag trekken vanuit het zuidwesten stevige buien over het land met daarbij kans op zware windstoten tot 75 km/uur. Met 15 tot 17 graden is het wel zacht. In de nieuwe week dagelijks enkele buien en met maximaal 12 graden een stuk koeler.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De internationale klimaattop in Glasgow gaat officieel beginnen. Op de conferentie, die tot en met 12 november duurt, bespreken landen de mogelijkheden om de opwarming van de aarde te beperken.

In Nijmegen wordt een woonprotest georganiseerd door verschillende partijen onder de noemer Nijmeegse Wooncoalitie.

Japan gaat naar de stembus. De timing van die verkiezingen is opvallend, want de nieuwe premier zit er nog maar net.

In de eredivisie gaat Feyenoord om 12.15 uur op bezoek bij Sparta voor de eerste Rotterdamse derby van dit seizoen.

En op de slotdag van de NK afstanden in Heerenveen beginnen de schaatsers om 12.15 uur met de 10 kilometer. De vrouwen rijden de 5 kilometer. Na de 1000 meter voor de mannen en de vrouwen wordt het toernooi afgesloten met de massastart. Alle ritten zijn te zien op NOS.nl en op NPO 1. Wat heb je gemist? Let op: de klok is afgelopen nacht een uur teruggezet. Om 03.00 uur ging de klok terug naar 02.00 uur en daarmee is de wintertijd is ingegaan. Dat gebeurde in alle EU-landen. Het verzetten van de klok is de afgelopen jaren een terugkerend onderwerp van discussie. Tegenstanders willen ervan af omdat het verzetten van de klok slecht zou zijn voor het bioritme van mensen. Ook de Europese Commissie en een meerderheid van het Europees Parlement zijn voor het afschaffen van de wisseling tussen zomer- en wintertijd.

Ander nieuws uit de nacht: Colombia onderschept ruim 2000 kilo cocaïne, 'bestemming was Nederland': de vondst werd gedaan in een container met koelkasten, die naar Rotterdam hhad moeten gaan. Volgens de politie hebben de drugs een waarde van ruim 90 miljoen euro.

Bestuurder negeert afzetting en knalt op politiewagen Den Haag: agenten waren bezig met de afhandeling van een eerder ongeluk, daarom was de straat afgezet. De bestuurder van de auto is opgepakt.

Goedkoop 'klimaatabonnement' openbaar vervoer Oostenrijk populair: met de kaart kunnen Oostenrijkers een jaar lang onbeperkt gebruik maken van het openbaar vervoer voor een paar honderd euro. 100.000 mensen hebben de kaart al aangevraagd. En dan nog even dit: Het is Halloween, de griezeligste dag van het jaar. Het typisch Amerikaanse feest rukt op in Nederland. Steeds meer mensen vieren het en daar spelen ondernemers handig op in.

