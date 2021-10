WB-zilver Schulting en De Laat op 1.000 meter, Velzeboer verovert brons

Suzanne Schulting heeft in Nagoya naast haar tweede wereldbekerzege op de 1.000 meter gegrepen. De olympisch kampioene eindigde in de finale als tweede achter de Amerikaanse Kristen Santos en net voor Xandra Velzeboer.

Vorige week won Schulting in Peking voor Kim Jy-yoo,Santos, Arianna Fontana en Velzeboer. De Zuid-Koreaanse Kim was in Japan echter al in de kwartfinales gestrand, wat de Italiaanse Fontana een ronde later overkwam.

Ook Schulting was bijna gesneuveld in de halve finales. Bij een een inhaalactie kreeg ze een beuk van Jekaterina Jefremenkova met een val tot gevolg. De Russin kreeg een penalty en Schulting werd toegevoegd aan het finaleveld.

In die eindstrijd zat ze weer op de tweede rij, waardoor de 24-jarige Groningse, die tien internationale finales op rij ongeslagen was gebleven, de race niet kon beslissen door zo hard mogelijk op kop te rijden. Ze ging de slotronde zelfs als vierde in, maar wist zich nog naar voren te knokken en op de streep Velzeboer van het zilver te houden.

Zilver voor De Laat

Bij de mannen veroverde Itzhak de Laat zilver op de 1.000 meter. In de eindstrijd hoefde hij alleen de Chinees Ren Ziwei voor zich te dulden.