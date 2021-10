WB-goud voor Oranje op aflossing, zilver Schulting en De Laat op 1.000 meter

Oranje-shorttracksters in de prijzen op 1.000 meter - NOS

Suzanne Schulting heeft in Nagoya naast haar tweede wereldbekerzege op de 1.000 meter gegrepen. De olympisch kampioene eindigde in de finale als tweede achter de Amerikaanse Kristen Santos en net voor Xandra Velzeboer. Op de aflossing was er wisselend succes voor Nederland. Door een uitglijder van Schulting bleef de finale voor gemengde teams buiten bereik, maar de eindstrijd voor de vrouwen leverde na een flinke hapering halverwege de race uiteindelijk goud op. Toegevoegd Vorige week won Schulting in Peking de 1.000 meter voor Kim Jy-yoo, Kristen Santos, Arianna Fontana en Velzeboer. De Zuid-Koreaanse Kim was in Japan echter al in de kwartfinales gestrand, wat de Italiaanse Fontana een ronde later overkwam. Ook Schulting was bijna gesneuveld in de halve finales. Bij een een inhaalactie kreeg ze een beuk van Jekaterina Jefremenkova met een val tot gevolg. De Russin kreeg een penalty en Schulting werd toegevoegd aan het finaleveld.

In die eindstrijd zat ze weer op de tweede rij, waardoor de 24-jarige Groningse, die tien internationale finales op rij ongeslagen was gebleven, de race niet kon beslissen door zo hard mogelijk op kop te rijden. Ze ging de slotronde zelfs als vierde in, maar wist zich nog naar voren te knokken en op de streep Velzeboer van het zilver te houden. Zilver voor De Laat Bij de mannen veroverde Itzhak de Laat zilver op de 1.000 meter. In de eindstrijd hoefde hij alleen de Chinees Ren Ziwei voor zich te dulden.

De Laat snelt naar WB-zilver op 1.000 meter - NOS

In de halve finales leek voor hem het doek te vallen, maar omdat hij onderweg een duw had gekregen van Kwak Yoon-Gy, wat de Koreaan op diskwalificatie kwam te staan, werd hij toegevoegd aan het finaleveld. In de finale schoof hij na een val van de Hongaarse koploper Shaolin Sandor Liu door naar de tweede plaats en die gaf hij niet meer uit handen. Val Schulting De aflossing voor gemengde teams bracht Nederland geen succes. Door een val in de halve finale van de onbedreigd aan de leiding rijdende Schulting, ging de eindstrijd voorbij aan het Oranje-kwartet, dat vorige week in Peking nog tweede was geworden achter China. De B-finale werd daarna met overmacht gewonnen door Schulting, De Laat, Selma Poutsma en Jens van 't Wout, goed voor de vijfde plaats in de eindrangschikking in Nagoya. De zege in de finale ging naar de Russische formatie, voor China en Hongarije, in een tijd van 2.43,202, Dat was ruim langzamer dan de 2.40,779 die Nederland in de B-finale had laten noteren. Weggepoetst Die misser werd op fraaie wijze weggepoetst op de aflossing voor de vrouwen, al ging het bijna mis. Met andermaal een voortreffelijke start hielp Selma Poutsma Nederland meteen aan de leiding. Velzeboer raakte echter na 11 van de 27 ronden plots uit balans. Ze wist zich knap staande te houden, maar zakte wel weg van de eerste plaats naar de staart van het groepje van vijf.

Oranje-vrouwen herstellen zich knap in aflossingsfinale - NOS

Al snel schoof Nederland weer op naar de derde positie, waarna Schulting Rusland passeerde. Bij een van de aflossingen gaf vervolgens Yara van Kerkhof Zuid-Korea het nakijken. Deze keer gaf de Oranje-brigade, vorige week tweede achter het nu in de finale afwezige China, de leiding niet meer uit handen. De overwinning bij de mannen was voor Canada, dat China op de streep aftroefde. Nederland ontbrak in de laatste wereldbekerrace in Nagoya na de diskwalificatie van De Laat in de halve finales.