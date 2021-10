De goal die Pogba voor altijd verbindt aan de derby van Rotterdam

Vette krantenkoppen, een hilarisch filmpje van Hans Nijland en flinke kampioensstress bij Feyenoord. De komst van Mathias Pogba naar Sparta maakt in het seizoen 2016/2017 veel los. De broer van wereldster Paul Pogba speelt niet veel op Het Kasteel, maar verwerft wel eeuwige roem in de Rotterdamse derby tegen Feyenoord. Op 5 maart 2017 kopt hij na 47 seconden raak en daarmee is hij die middag matchwinnaar.

"Ik weet nog hoe ik bij Sparta terechtkwam. We waren al een maand in gesprek en ik had de hoop op een contract al opgegeven", vertelt Pogba vierenhalf jaar na dato. "Het was de laatste dag van de transfermarkt en ik stond op het punt om naar een club in Glasgow te vliegen. Maar toen belde de manager van Sparta. Ik moest zo snel mogelijk naar Rotterdam komen om te tekenen. Het was een gekkenhuis."

'Sparta haalt Pogba naar Rotterdam', koppen de kranten de volgende dag. Dat het niet om de sterspeler van Manchester United gaat, maar om zijn broer Mathias, wordt natuurlijk snel duidelijk. Maar een sensatie is het zeker.

'Beste leven buiten het voetbal'

Pogba: "Sparta was anders dan alle andere clubs waar ik heb gespeeld. Ik voelde me thuis, iedereen verwelkomde me en hielp me. Dat heb ik nergens anders zo ervaren. Ik zeg altijd tegen mijn familie en vrienden dat ik in Rotterdam het beste leven buiten het voetbal had."

Pogba zit voor Groningen-uit voor het eerst bij de selectie van Sparta. Het verleidt toenmalig FC Groningen-directeur Hans Nijland ertoe een komisch filmpje op te nemen. Daarin nodigt hij Paul Pogba uit om naast hem te komen zitten in de Euroborg om kijken naar het debuut van zijn broer Mathias. En passant wenst Nijland de Franse vedette ook nog even succes voor de Manchester-derby van dat weekend.