Braves hebben nog één zege nodig voor honkbaltitel

De honkballers van Atlanta Braves, met Curaçaoënaar Ozzie Albies in de gelederen, zijn in de World Series tegen Houston Astros op 3-1 gekomen en hebben nog één overwinning nodig om hun eerste titel sinds 1995 te vieren. Na de thuiszege van zaterdag (2-0) werd ook zondag in het eigen Truist Park gewonnen: 3-2.

Lang leek het erop dat Houston langszij zou komen in de Series. Pas in de zesde inning kwam een slagman van de Braves verder dan het eerste honk: het lukte Eddie Rosario, die vervolgens voor 1-2 zorgde op een hit van Austin Riley.

Een inning later sloegen de Braves toe met homeruns op rij van achtereenvolgens Dansby Swanson en Jorge Soler. Komende nacht is, opnieuw in Atlanta waar de Braves alle zeven wedstrijden in de play-offs van dit jaar in winst hebben omgezet, het vijfde duel.