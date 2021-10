Bestuurder negeert afzetting en knalt op politiewagen Den Haag

In Den Haag is een automobilist door een wegafzetting gereden en op een bergingsvoertuig van de politie gebotst. Voor zover bekend raakte niemand van de agenten gewond. De bestuurder van de auto is opgepakt.

Het incident was op de Monstersestraat, net buiten het centrum van Den Haag. Agenten waren daar bezig met de afhandeling van een eerder ongeluk. Om die reden stond een sleepwagen van de politie op de weg en was de straat afgezet. De automobilist negeerde de afzettingen en knalde op de politietruck. De auto raakte zwaar beschadigd; ook de sleepwagen liep schade op.

Waarom de bestuurder door de afzetting reed is niet duidelijk. Zijn bijrijdster is door agenten opgevangen en naar een ziekenhuis gebracht.