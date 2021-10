Goedkoop 'klimaatabonnement' openbaar vervoer Oostenrijk populair

De minister van Klimaat en Mobiliteit zei vrijdag dat ze enorm blij is met de grote vraag. De afgelopen weken stonden er geregeld lange rijen bij verkooppunten. Bij de start van de voorverkoop lag de webshop plat.

Het Klimaticket is een initiatief van de Oostenrijkse regering, aangejaagd door coalitiepartij De Groenen. Die loste met de lancering van het ticket een verkiezingsbelofte in.

Voor 949 euro per jaar reizen volwassenen een jaar lang in de tweede klas onbeperkt met trein, bus, tram en metro. Mensen tot 25 en vanaf 65 jaar betalen tot vandaag 699 euro. Vanaf morgen kost het Klimaticket respectievelijk 1095 en 821 euro. In Nederland kost een abonnement om overal vrij met het ov te kunnen reizen meer dan 4000 euro per jaar.

Meer dan 100.000 Oostenrijkers hebben de afgelopen maand een speciale kaart aangevraagd waarmee ze onbeperkt gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Het 'Klimaticket' is een van de manieren waarmee de Oostenrijkse regering de klimaatdoelen wil halen. De kaart is tot en met vandaag met korting verkrijgbaar.

Das #KlimaTicket ist eine Revolution im Öffentlichen Verkehr & es ist bei den Menschen beliebt. Mittlerweile haben sich bereits 106.109 Menschen in Österreich ein KlimaTicket zum vergünstigten Preis geholt. Mich freut diese Nachfrage riesig! 💚 (1/3) pic.twitter.com/7Wjngpbu63

Het Klimaticket borduurt voort op een ov-concept voor de hoofdstad Wenen. Daar kunnen mensen sinds 2012 voor 365 euro per jaar onbeperkt gebruikmaken van het openbaar vervoer. Het aantal kaarthouders ging in 2015 het aantal geregistreerde auto's in Wenen voorbij.

Op het concept van de goedkope ov-kaarten is ook kritiek: omdat de prijs lang niet kostendekkend is, vrezen critici dat investeringen in de infrastructuur zullen achterblijven.