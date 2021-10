Twee grote drugsvangsten in Panama en Colombia met 'bestemming Nederland'

In Panama is bijna 3,5 ton illegale drugs in beslag genomen, die verborgen lag in een schip met bestemming Nederland. Volgens de politie is het de grootste inbeslagname ooit in Panama.

Panama, gelegen in Centraal-Amerika, heeft dit jaar een recordhoeveelheid van 98,6 ton drugs in beslag genomen, zei de minister van Openbare Veiligheid onlangs. Het grootste deel daarvan is cocaïne, dat in de meeste gevallen wordt gesmokkeld over zee.

Ook in buurland Colombia hebben het leger en de politie een grote drugsvangst gedaan. Daar werd meer dan 2000 kilo cocaïne gevonden in een container die volgens lokale media eveneens naar Rotterdam zou gaan. De drugs hebben naar schatting een waarde van ruim 90 miljoen euro.

De vondst was in de haven van Cartagena. Colombiaanse media melden dat de cocaïne was verdeeld over ruim 2000 pakketjes, die waren verstopt in tassen in een container met koelkasten.

Duikboot

Colombia is wereldwijd de grootste producent van cocaïne. Afgelopen zomer werd nog een opvallend drugstransport onderschept; de marine ontdekte toen een duikboot met 2000 kilo cocaïne aan boord.